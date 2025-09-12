Menü Kapat
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
TGRT Haber
25°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Gayrimenkul sektörü hareketlendi! 8 ayda 2 milyona yakın satış

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de satılan gayrimenkul sayısı ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 12,4 arttı. 8 ay içerisinde yaklaşık 2 milyon konut satışı gerçekleşti.

Gayrimenkul sektörü hareketlendi! 8 ayda 2 milyona yakın satış
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan , , , iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 12,4 artarak 2 milyona yaklaştı.

Gayrimenkul sektörü hareketlendi! 8 ayda 2 milyona yakın satış

Yılın 8 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustosta artarken, sadece martta düşüş gösterdi. Marttaki kısmi düşüş oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Gayrimenkul sektörü hareketlendi! 8 ayda 2 milyona yakın satış

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564 oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.

Gayrimenkul sektörü hareketlendi! 8 ayda 2 milyona yakın satış

Ocak-ağustos döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 12,4 artarak 1 milyon 989 bin 798'e yükseldi. Söz konusu rakam tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-ağustos verisi olarak dikkat çekti. Bu döneme ilişkin en yüksek satış adedine 2 milyon 22 bin 842 ile 2022'de ulaşılmıştı.

Gayrimenkul sektörü hareketlendi! 8 ayda 2 milyona yakın satış

TAPU DAİRELERİNDE YAKLAŞIK 13 MİLYON İŞLEM

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 12 milyon 755 bin 743 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 2 milyonunu satış, 869 binden fazlasını ipotek, 307 binini intikal, 108 binini düzeltme, 42 binini kamulaştırma, 33,3 binini ayırma, yaklaşık 21,3 binini bağış, 19,7 binini birleştirme işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 9,3 milyona yaklaştı.

Gayrimenkul sektörü hareketlendi! 8 ayda 2 milyona yakın satış

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yaklaşık yüzde 78 artarak 90 milyar 381 milyon 434 bin lirayı aştı. Harç gelirlerinin 86,4 milyar lirası satış işlemlerinden elde edildi.

Gayrimenkul sektörü hareketlendi! 8 ayda 2 milyona yakın satış

8 AYDA NE KADAR SATIŞ YAPILDI?

2020-2025 yılları ocak-ağustos dönemleri dikkate alındığında ülke genelinde satılan gayrimenkul adetleri şu şekilde:

Yıllar (ocak-ağustos)Satılan gayrimenkul adedi
2025 1.989.798
2024 1.770.035
2023 1.910.480
2022 2.022.842
2021 1.691.086
2020 1.771.538

