25°
Konut kredisi faizi düşecek mi? Mustafa Hakan Özelmacıklı ev alacakları uyardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekti. Sektör temsilcileri ve yatırımcılar bu faiz indiriminin kredi faizlerine ne zaman yansıyacağını düşünüyor. Peki konut kredileri düşecek mi? Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Gayrimenkulde 2025 yılı tarafında hareketlilik sürüyor. Satışlarda 2 milyon rekoru geride bırakılırken, bunun yüzde 45’i konut ağırlıklı gerçekleştiğini belirten Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, TGRT Haber'e özel yaptığı açıklamada tüketicilerin konut edinmeye olan ilgisinin arttığını belirtti. Özelmacıklı, konut kredisi oranlarında ara politika kararlarının önemine dikkat çekti.

Konut kredisi faizi düşecek mi? Mustafa Hakan Özelmacıklı ev alacakları uyardı

Şu an kamu bankalarında yüzde 2,69 seviyelerinden kredilendirmelerin mümkün olduğunu söyleyen Özelmacıklı, “1 milyon TL için yüzde 2,69 faizle borçlanan bir kişi 22 bin 600 TL taksit ödüyor. Geçen ay faizler yüzde 3 seviyesindeydi, bu nedenle aylık taksitlerde düşüş yaşandı” dedi.

Konut kredisi faizi düşecek mi? Mustafa Hakan Özelmacıklı ev alacakları uyardı

YÜKSEK FAİZE RAĞMEN KREDİ KULLANIMI ARTIYOR

Yüksek faizlere rağmen tüketicilerin çekmeye devam ettiğini vurgulayan Özelmacıklı, BDDK verilerine göre konut kredisi hacminin 612 milyar TL’yi geçtiğini aktardı. Ancak BDDK’nın konut kredisi kısıtlamalarının sürdüğünü ifade eden Özelmacıklı, “Taşınmazın değeri, enerji sınıfı gibi kısıtlamalar var. İkinci evde krediye erişim mümkün değil. İlk evde ise yüzde 50-60’ı geçmeyen seviyelerde kredi kullanılabiliyor” dedi.

Konut kredisi faizi düşecek mi? Mustafa Hakan Özelmacıklı ev alacakları uyardı

Önümüzdeki yıl bu dönemlerde faizlerin yüzde 2 seviyesinin altına düşebileceğini belirten Özelmacıklı, birçok tüketicinin taksitleri yapılandırmayı düşündüğünü dile getirdi. Bu nedenle tüketicilerin “yüksek faiz düşük fiyat mı, düşük faiz yüksek fiyat mı?” ikilemi arasında kaldığını söyledi.

Konut kredisi faizi düşecek mi? Mustafa Hakan Özelmacıklı ev alacakları uyardı

artışlarının satışlardan daha fazla olduğunu kaydeden Özelmacıklı, bunun satışları hareketlendireceğini ifade etti. Kur korumalı mevduatta çözülme yaşandığını, buradan çıkan paranın da piyasasına yönelmesinin beklendiğini belirtti.

Konut kredisi faizi düşecek mi? Mustafa Hakan Özelmacıklı ev alacakları uyardı

14 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDEBİLİYOR

Gayrimenkulün yatırımcıların sepetinde yer almaya devam ettiğini hatırlatan Özelmacıklı, “Borsa ile kıyaslandığında gayrimenkul peşinat olarak kullanılabiliyor. Özellikle büyükşehirlerde 14-15 yılda kirasıyla kendini amorti edebiliyor. Bu nedenle ilgi çekmeye devam ediyor” diye konuştu.

Yılın ilk 7 ayında yüzde 24’ün üzerinde artış yaşandığını söyleyen Özelmacıklı, bugün gayrimenkul alanların özellikle ikinci el piyasasına yöneldiğini, üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle yeni üretimin sınırlı kaldığını belirtti.

Konut kredisi faizi düşecek mi? Mustafa Hakan Özelmacıklı ev alacakları uyardı

“Asıl problem alım gücündeki azalma. Bunun dengede olması gerekiyor” diyen Özelmacıklı, arzı artıran en önemli faktörün devletin projeleri olduğunu, özellikle deprem konutlarının artış gösterdiğini söyledi.

Konut kredisi faizi düşecek mi? Mustafa Hakan Özelmacıklı ev alacakları uyardı

Son olarak sınırlı arzın konut fiyatlarını yukarı yönlü çekeceğini kaydeden Özelmacıklı, “Konutta aşağı yönlü hareketler çok beklemiyoruz. Üretim maliyetleri düşük bir seviyeyi göstermiyor” ifadelerini kullandı.

