Ekranda gördüğünüz içerikleri 'parmak uçlarınızda' hissettiren teknoloji tanıtıldı

ABD'deki UC Santa Barbara araştırmacıları, görme ve dokunma duyularını birleştiren çığır açıcı bir ekran teknolojisine imza attı. Geliştirilen sistem, kullanıcıların dijital grafikleri parmak uçlarında fiziksel kabartılar olarak hissetmesine olanak tanıyor.

KABLOLARA İHTİYAÇ DUYMAYAN IŞIK TABANLI SİSTEM

Interesting Engineering'in haberine göre teknoloji, yansıtılan ışığa maruz kaldığında dışarıya doğru genişleyen minik pikseller kullanıyor.

Milimetre ölçeğindeki optotaktil piksellerle desenlenmiş ince ekran yüzeylerine dayanan sistemde, her piksel bir hava boşluğu ve asılı duran ince bir grafit film barındırıyor. Işık filme çarptığında hızla ısınıyor. Hemen alttaki hava genleşiyor ve yüzeyi bir milimetreye kadar yukarı iterek hissedilebilir bir kabartı oluşturuyor.

Düşük güçlü bir tarama lazeri, sisteme hem aydınlatma hem de güç sağlıyor. Lazer, ekran üzerinde yüksek hızla hareket ederek her pikseli saniyenin çok küçük bir diliminde etkinleştiriyor.

Geliştirilen ekranda herhangi bir kablo veya gömülü elektronik devre bulunmuyor. Yenileme hızı ise animasyonların gerçek zamanlı olarak sürekli görünmesini ve hissedilmesini sağlayacak kadar yüksek.

Ekip şimdiden bağımsız olarak kontrol edilen 1.500'den fazla piksele sahip paneller üretti ve modern projeksiyon sistemleri kullanılarak çok daha büyük versiyonların yapılabileceğini belirtiyor.

OTOMOBİLLERDEN E-KİTAPLARA GENİŞ KULLANIM ALANI VAR

Yapılan kullanıcı çalışmaları, katılımcıların milimetre düzeyinde hassasiyetle piksellerin yerini saptayabildiğini, hareketi algılayabildiğini ve uzamsal desenleri dokunarak ayırt edebildiğini ortaya koydu. Araştırmacılara göre gelecekteki uygulamalar arasında dokunsal araç kontrolleri, fiziksel illüstrasyonlara sahip e-kitaplar veya etkileşimli mimari yüzeyler yer alabilir.

Ekranda görülen herhangi bir nesnenin, günün birinde hissedilebilir hale gelebileceğini doğrulayan çalışma, Science Robotics dergisinde yayımlandı.