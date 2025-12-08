Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Doğalgazı veya sobayı unutun: Evleri ısıtmanın yepyeni bir yolu bulundu! Faturayı yarıdan fazla azaltıyor

İngiliz girişimi Thermify, 500 adet Raspberry Pi bilgisayardan oluşan "HeatHub" sistemiyle evleri ısıtarak faturaları düşürmeyi başardı. Sistem, veri işleme sırasında işlemcilerden yayılan ısıyı kullanarak bir çiftin aylık faturasını yarıdan fazla azalttı.

Piyasaya sürüldüğü günden beri hobi projelerinden akıllı ev sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılan minik bilgisayar Raspberry Pi, şimdi de kış aylarında evleri ısıtmak için devreye giriyor. İngiltere merkezli teknoloji girişimi Thermify tarafından geliştirilen proje, birden fazla Raspberry Pi'yi bir araya getirerek konutlardaki enerji maliyetlerini ciddi oranda düşürmeyi hedefliyor.

BBC tarafından hazırlanan rapora göre, HeatHub adı verilen sistem, İngiltere'de yaşayan bir çiftin aylık ısınma faturasını 375 sterlin (yaklaşık 21 bin TL) seviyesinden 40 sterline (yaklaşık 2 bin TL) indirmeyi başardı.

Doğalgazı veya sobayı unutun: Evleri ısıtmanın yepyeni bir yolu bulundu! Faturayı yarıdan fazla azaltıyor

500 ADET RASPBERRY Pİ MİNİ VERİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Thermify girişimi tarafından tasarlanan HeatHub, yaklaşık 500 adet Raspberry Pi cihazının bir araya getirilmesiyle oluşturulan mini bir olarak işlev görüyor.

Sistem, bir yandan girişimin müşterileri için uzaktan veri işleme görevlerini yerine getirirken, diğer yandan işlemcilerin çalışması sırasında ortaya çıkan ısıyı evin ısıtma sistemine aktarıyor. BBC raporunda yer alan bilgilere göre, İngiltere'deki ortalama enerji faturası aylık 146 sterlin civarında seyrederken, HeatHub kullanan hanelerde rakamın 40 sterlinin altına düşmesi bekleniyor.

Doğalgazı veya sobayı unutun: Evleri ısıtmanın yepyeni bir yolu bulundu! Faturayı yarıdan fazla azaltıyor

Pilot uygulamanın şu an için yalnızca tek bir evde aktif olduğu belirtildi.

HeatHub sistemleri henüz ağır yapay zeka modellerini çalıştıracak güce sahip olmasa da, uygulama çalıştırma veya geniş çaplı veri analizi gibi daha hafif iş yüklerini üstlenebiliyor. Girişim, yakın gelecekte ağını genişleterek veri işleme gücüne ihtiyaç duyan müşterilerin ödemeleriyle sistemi finanse etmeyi planlıyor.

Veri işlemeden elde edilen gelirin, donanım maliyetlerini ve ev sahiplerinin ısınma giderlerini sübvanse etmesi amaçlanıyor. Teknolojinin Amerika Birleşik Devletleri veya Türkiye gibi diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Doğalgazı veya sobayı unutun: Evleri ısıtmanın yepyeni bir yolu bulundu! Faturayı yarıdan fazla azaltıyor
