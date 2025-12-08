Buse Meral'in yeni projesi belli oldu

Aşka Düşman, Vermem Seni Ellere, Destan gibi dizilerde rol alan Buse Meral son olarak Aile Saadeti dizisinin erken final yapmasıyla yeni projelerine odaklandı. Buse Meral, Hayal Kuşu projesiyle sinemada yer almaya hazırlanıyor.

BUSE MERAL'İN YENİ FİLM PROJESİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Hayal Kuşu” adlı bağımsız filmin çekimleri başladı. “Dilsiz” filminin yönetmeni Murat Pay’ın çektiği filmde Buse Meral, “Beyza” ve “Nihan” adında iki karakteri birden oynayacak. İki hafta İznik’te, iki hafta da Sakarya Taraklı’da çekilecek olan “Hayal Kuşu”nun setinin 30 Aralık’ta tamamlanması planlanıyor.

Zamanın bir insanı nasıl iki farklı kadına dönüştürdüğünü anlatan Hayal Kuşu, kişisel dönüşüm, travma, zamanın ruh üzerindeki etkisi ve kader duygusu üzerine kurulu film seyircisiyle buluşacak.

Projede Buse Meral’e, Musab Ekici “Veysel”, Enes Daniş “Tahir”, Hülya Duyar “Saniye Teyze”, Ali Seçkiner Alıcı “Meyhaneci Taşkın”, Eren Balkan “Tahir annesi Hatice”, Hasret Canan Tutuş “Nihan’ın Annesi”, Barçın Çalış “Kemal” ve Aylin Uygun “Asiye”, Osman Ataseven “Halil” ve Mehmet Solmaz “Musa” rolleriyle eşlik ediyor.