Ayı, eğitmenini yere çarptı bir anda saldırıya geçti

Doğu Çin'deki hayvanat bahçesinde bir kara ayısı, eğitmenine saldırdı. Ayı, ilk olarak ziyaretçiler için arka ayakları üzerinde geriye doğru yürüyordu. Fakat bir anda eğitmenini hedef aldı. Eğitmenin yardımına çalışma arkadaşları koştu. The Sun'ın haberine göre, eğitmen, iş arkadaşlarının çabaları sayesinde kurtuldu. Zhejiang Eyaletindeki Hangzhou Safari Parkı yetkilileri, olayın ardından ayı gösterilerinin durdurulduğunu açıkladı.