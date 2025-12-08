Ahmet Çakar acil anjiyoya alındı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "futbolda bahis" soruşturması kapsamında spor dünyasından birçok isim gözaltına alınmıştı. Onlardan biri de, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dı...
Gözaltında işlemleri devam ederken Çakar, dün sabah saatlerinde kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine Çakar, "kalp krizi şüphesiyle" hastaneye kaldırıldı.
Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Çakar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir bilgi geldi. Çakar'ın hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra acil anjiyoya alındığı öğrenildi.