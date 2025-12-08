Ahmet Çakar acil anjiyoya alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "futbolda bahis" soruşturması kapsamında spor dünyasından birçok isim gözaltına alınmıştı. Onlardan biri de, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dı...

KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Gözaltında işlemleri devam ederken Çakar, dün sabah saatlerinde kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine Çakar, "kalp krizi şüphesiyle" hastaneye kaldırıldı.

ACİL ANJİYOYA ALINDI

Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Çakar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir bilgi geldi. Çakar'ın hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra acil anjiyoya alındığı öğrenildi.