Hong Kong gribi Kırgızistan'da karantinayı geri getirdi: Okullar çevrimiçi eğitime döndü

Kırgızistan'ın başı 'Hong Kong gribi' ile dertte. Ülkede çocuklarda her geçen gün artan akut solunum yolu enfeksiyonları ve grip hastalıkları rekor sayıya doğru çıkıyor. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hastalıkları Önleme ve Epidemiyolojik Gözetim Departmanı Epidemiyoloji Şefi Dinara Otorbayeva, salgın nedeniyle açıklamalarda bulundu.

SON 1 HAFTADA 36 BİNDEN FAZLA VAKA

Otorbayeva, kasım ayının son bir haftasında ülkede 36 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu ve grip vakalarının resmi olarak kaydedildiğini belirterek, "Böylece vaka sayısı bir önceki haftaya göre 2 kat arttı. Hastaların yüzde 70'ten fazlası 14 yaşına kadar çocuklar" dedi.

Otorbayeva, gribin yayılmasını önleme tedbirlerinin başkent Bişkek başta olmak üzere bölgelerde Çüy, Oş, Batken ve diğer bölgelerde alındığını dile getirdi.

ANAOKULLARI KAPATILDI, ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM GERİ DÖNDÜ

Kırgızistan Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise grip vakalarının artması nedeniyle ülkede 207 okulun çevrimiçi eğitime geçtiği, 214 anaokulun da karantina nedeniyle kapatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Şu anda eğitim kurumları hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmaları aktif olarak yürütüyor" denildi.

Epidemiyolojik durumun Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde olduğu ve önleyici tedbirlerin güçlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Sıhhi-epidemiyolojik Departman'ın talimatına göre, eğitim süreci Eğitim Bakanlığından ayrı bir izin alınmasına gerek olmaksızın çevrimiçi formata geçiriliyor. Okullar sadece bakanlığa ilgili bilgilendirmeyi gönderiyor" ifadelerine yer verildi.

TEST SONUÇLARININN YÜZDE 91'İ HONG KONG GRİBİ

Yetkililer, bakanlık tarafından alınan önlemlerin, grip ve akut solunum yolu viral enfeksiyon vakalarındaki artışa cevap olarak alındığını aktarırken, çocukların sağlık durumunun Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Sıhhi ve Hastalıkları Önleme ve Epidemiyolojik Gözetim Departmanı tarafından izlendiğini belirtti.

Öte yandan, Hastalıkları Önleme ve Epidemiyolojik Gözetim Departmanı'na göre, hastaların laboratuvar test sonuçları yüzde 91 "Hong Kong gribi" olarak bilinen A/H3N2 tipi virüsün, yüzde 4,8 Covid-19 ve diğer virüslerin etkili olduğunu gösteriyor.