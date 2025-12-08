Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Bingöl Tanıtım Günleri ne zaman, nerede olacak? Alişan konserinin tarihi belli oldu

Alişan konserinin de olacağı Bingöl Tanıtım Günleri'nin tarihi duyuruldu. Ülkemizin dört bir yanındaki eşsiz illerimizin kültürünü, lezzetlerini ve geleneklerini tanıtan tanıtım günlerinde sıra Bingöl'de. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek olan tanıtım gününe gelen sanatçılar da duyuruldu.

08.12.2025
08.12.2025
"Ballı, Börekli, Kavurmalı, Kadayıflı ’da Bingöl Tanıtım Günlerinde" sloganı ile duyurulan Bingöl Tanıtım Günleri bu yıl 11-14 Aralık tarihleri aralığında gerçekleşecek.

BİNGÖL TANITIM GÜNLERİ NE ZAMAN 2025?

'nde gerçekleşecek olan tanıtım günleri, 11-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Binlerce kişi 11 ile 14 Aralık tarihleri aralığında Bingöl Tanıtım Günleri'ni ziyaret edebilecek. Tanıtım gününde Alişan konseri olacağı da duyuruldu.

BİNGÖL TANITIM GÜNLERİ NEREDE OLACAK?

Bingöl Tanıtım Günleri, 11-14 Aralık tarihlerinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek.

Dr. Ahmet Hamdi Usta, “İnşallah 11-14 Aralık 2025 tarihleri arasında gerek Bingöl'den giden esnafımız, gerek Bingöl dışındaki Bingöllü esnafımızla beraber Bingöl'ün kültürel değerlerini, ekonomik değerlerini Bingöl olarak Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında tanıtacağız ve bu etkinliğe başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz beyefendi olmak üzere milletvekillerimiz, iş insanlarımız, bürokratlarımız İstanbul'da ve Bingöl dışında yaşayan bütün hemşehrilerimiz bu kalan 3-4 gün içerisinde standlarımızı ziyaret ederek Bingöl'ü Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma konusunda hep beraber güzel bir şekilde adım atacağımızı ben düşünüyorum.

Şimdiden böyle bir ev sahipliği yapan, öncülük eden STK'larımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte bizimle beraber hareket eden bütün belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, Bingöl'deki ticaret sanayi odalarımıza, esnaflarımıza şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BİNGÖL TANITIM GÜNLERİ ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11 Aralık ile 14 Aralık tarihleri aralığında düzenlenecek olan Bingöl Tanıtım Günleri'ne binlerce vatandaş ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

