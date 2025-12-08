Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD, İran vatandaşlarını ülkeden gönderiyor: 50 kişi Tahran'a gidiyor

ABD yönetimi, 50 İran vatandaşını sınır dışı ederek ülkelerine geri gönderdi. Trump yönetiminin eylül ayında Tahran ile anlaşması kapsamında İran vatandaşlarının gönderildiği belirtildi.

ABD, İran vatandaşlarını ülkeden gönderiyor: 50 kişi Tahran'a gidiyor
basınından New York Times (NYT), yönetiminin İranlı vatandaşları ülkesine gönderdiğini yazdı. İki İranlı yetkiliye dayandırılan haberde, söz konusu sınır dışı uygulamasının Trump yönetiminin eylül ayında vardığı doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

50 İRAN VATANDAŞI GÖNDERİLDİ

Arizona eyaletinin Mesa kentinden havalanan ve Mısır ve Kuveyt'te durması planlanan uçağın, Arap ülkelerinden ve Rusya'dan sınır dışı edilmiş kişileri ve yaklaşık 50 vatandaşını taşıdığı iddia edildi.

Uçakta bulunan İranlıların listesine dair bilgi sahibi kaynaklardan biri, bu kişilerin ABD'ye güney sınırından girdiklerini, aylarca gözaltı merkezlerinde tutulduklarını ve sığınma taleplerinin reddedildiğini ileri sürdü.

ABD, İran vatandaşlarını ülkeden gönderiyor: 50 kişi Tahran'a gidiyor

Nakil sürecinde ABD'li yetkililerle yakın işbirliği içinde olan İranlı yetkililerden biri, Arap ve Rus vatandaşlarının uçağın Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığında burada tahliye edileceklerini ileri sürdü.

Bu yetkili ayrıca, İranlıların daha sonra Kuveyt'e seyahat edeceklerini, oradan da Kuveyt Hava Yollarına ait charter uçağıyla 'a doğru yola çıkacaklarını iddia etti.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ ANLAŞMA

İran yönetimi ile eylülde varılan anlaşma kapsamında, ABD'de sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalan yaklaşık 2 bin İranlının ülkelerine iadesi planlanıyor.

NYT, 30 Eylül'de, ABD'nin Tahran yönetimiyle varılan anlaşma sonucu yaklaşık 100 İran vatandaşını ülkelerine gönderdiğini yazmıştı.

