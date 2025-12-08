Antalya depremi sonrası korkutan açıklama! Osman Bektaş net bir şekilde uyardı: “6,4 depreme hazır olunmalı”

Antalya'da gece saat saat 03.31’de meydana gelen 4,1 büyüklüğünde deprem kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Korkutan depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi peş peşe açıklamalar yaptı. AFAD, depremin merkez üssünü Konyaaltı olarak gösterirken büyüklüğünü 4,3; derinliğini ise 20.75 kilometre olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Yarbascandır-Konyaaltı olarak açıkladı ve depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 8.5 kilometre olarak belirtti. Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan bölge için kritik bir uyarı geldi.

"6,4'LÜK DEPREME HAZIR OLMALI"

“Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı!” uyarısını yapan Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"4,3 Konyaaltı-Antalya depremi ne anlatıyor? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020’den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir"

