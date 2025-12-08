Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Antalya depremi sonrası korkutan açıklama! Osman Bektaş net bir şekilde uyardı: “6,4 depreme hazır olunmalı”

Antalya'da meydan gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik bir açıklama geldi. Isparta büklümü fay çiftinde depremselliğin 2020 yılından bu yana devam ettiğinin altını çizen Bektaş, "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı” ifadelerini kullandı.

'da gece saat saat 03.31’de meydana gelen 4,1 büyüklüğünde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Korkutan depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () ile peş peşe açıklamalar yaptı. AFAD, depremin merkez üssünü olarak gösterirken büyüklüğünü 4,3; derinliğini ise 20.75 kilometre olarak duyurdu.

Antalya depremi sonrası korkutan açıklama! Osman Bektaş net bir şekilde uyardı: “6,4 depreme hazır olunmalı”

Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Yarbascandır-Konyaaltı olarak açıkladı ve depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 8.5 kilometre olarak belirtti. Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan bölge için kritik bir uyarı geldi.

Antalya depremi sonrası korkutan açıklama! Osman Bektaş net bir şekilde uyardı: “6,4 depreme hazır olunmalı”

"6,4'LÜK DEPREME HAZIR OLMALI"

“Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı!” uyarısını yapan Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"4,3 Konyaaltı-Antalya depremi ne anlatıyor? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020’den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir"

https://x.com/profobektas/status/1997852391010689281

