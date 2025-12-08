Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Louvre Müzesi soygunun ardından bakımsızlıkla gündemde: 400 nadir kitap su sızıntısıyla hasar gördü

Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ndeki soygunun ardından Mısır antik eserler bölümünde de 400 nadir kitap hasar gördü. Müzenin eskiyen boruları nedeniyle su sızıntısı kaynaklı eserlerin zarar gördüğü belirtildi.

Louvre Müzesi soygunun ardından bakımsızlıkla gündemde: 400 nadir kitap su sızıntısıyla hasar gördü
Louvre Müzesi soygunun ardından bu kez bakımsızlık haberleriyle gündemde. Müzenin eskiyen borularında meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır antik eserler bölümünde bulunan yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü.

Louvre Müzesi soygunun ardından bakımsızlıkla gündemde: 400 nadir kitap su sızıntısıyla hasar gördü

SORUN YILLARDIR VARDI!

Louvre Genel Müdür Yardımcısı Francis Steinbock, su sızıntısının Mısır antik eserler bölümünün kütüphanesinde yer alan 3 odadan birini etkilediğini aktararak, odada 300 ila 400 eserin yer aldığını ve kontrollerin devam ettiğini ifade etti. Steinbock, sızıntıdan etkilenen kitapların değerli kitaplar olmadığını aktardı.
Su tesisatındaki sorunların yıllardır bilindiğini kabul eden Steinbock, bakım ve onarımların Eylül 2026'da yapılmasının planlandığını söyledi.

Louvre Müzesi soygunun ardından bakımsızlıkla gündemde: 400 nadir kitap su sızıntısıyla hasar gördü

LOUVRE SOYGUNU

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Louvre Müzesi soygunun ardından bakımsızlıkla gündemde: 400 nadir kitap su sızıntısıyla hasar gördü

Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Polis, soygunla ilgili 4 kişiyi tutuklamıştı.

