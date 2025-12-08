Çernobil kalkanı savaşta delindi

RADYASYON RİSKİ ŞU AN SABİT AMA…

Çernobil bölgesi, Rusya’nın 2022’de başlattığı işgalin ilk günlerinde yaklaşık bir ay boyunca Rus güçlerinin kontrolündeydi. IAEA’nın son ziyareti ise hem saldırı hasarının hem de savaşın elektrik altyapısında yol açtığı tahribatın değerlendirilmesini kapsayan geniş bir inceleme programı kapsamında yapıldı.

Uzmanlara göre, bugün için radyasyon seviyelerinde bir değişiklik yok; fakat bu durum yanıltıcı olabilir. Çünkü koruma yapısındaki zafiyet, uzun vadede hem reaktör kalıntılarının temizliğini zorlaştırıyor hem de güvenlik marjını daraltıyor. İşte bu yüzden kalıcı ve güçlü bir onarım, daha fazla zaman kaybedilmeden yapılmak zorunda.