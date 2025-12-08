Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Çernobil kalkanı savaşta delindi

Aralık 08, 2025 10:23
1
Çernobil

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Şubat ayında düzenlenen dron saldırısının Çernobil Nükleer Santrali’ni örten dev koruma yapısında beklenenden ağır bir hasar bıraktığını duyurdu.

2

IAEA'nın geçtiğimiz hafta sahada yaptığı ayrıntılı inceleme, yapının koruyuculuğunu önemli ölçüde kaybettiğini gözler önüne serdi. Ajans Direktörü Rafael Grossi, "Evet, bazı ilk tamirler yapıldı ama açıkçası bu yapı uzun vadeli güvenlik için artık yeterli değil" diyerek acil ve kapsamlı bir bakım planı gerektiğini vurguladı.

3

ÇATIDAKİ 15 METRELİK BOŞLUK ENDİŞE YAPTI

Çernobil’in yeni koruma kalkanı, 1986’daki facianın ardından alelacele inşa edilen ve kullanım ömrü sadece 30 yıl olan “beton lahit”i güvenli şekilde sökebilmek için tasarlanmıştı. Çok katmanlı çelik kubbe; aşırı sıcak, rüzgâr, nem ve radyasyon gibi tüm dış etkenlere dayanacak şekilde yıllar süren bir çalışmanın ürünüydü. Dev yapı, montajının ardından raylı bir sistemle reaktörün üzerine kaydırılarak 2019’da yerine oturtulmuştu.

4

Birleşmiş Milletler’in 14 Şubat tarihli raporuna göre, yüksek patlayıcı başlıklı bir dronun reaktör bölgesine isabet etmesiyle kaplamada hem yangın çıkmış hem de belirgin bir açıklık oluşmuştu. Kiev yönetimi saldırının Rusya tarafından yapıldığını söylüyor; Moskova ise iddiaları reddediyor. Buna rağmen rapor, saldırı sonrası radyasyon ölçümlerinin normal seviyede olduğunu ve herhangi bir sızıntı tespit edilmediğini belirtiyor.

5

RADYASYON RİSKİ ŞU AN SABİT AMA…

Çernobil bölgesi, Rusya’nın 2022’de başlattığı işgalin ilk günlerinde yaklaşık bir ay boyunca Rus güçlerinin kontrolündeydi. IAEA’nın son ziyareti ise hem saldırı hasarının hem de savaşın elektrik altyapısında yol açtığı tahribatın değerlendirilmesini kapsayan geniş bir inceleme programı kapsamında yapıldı.

Uzmanlara göre, bugün için radyasyon seviyelerinde bir değişiklik yok; fakat bu durum yanıltıcı olabilir. Çünkü koruma yapısındaki zafiyet, uzun vadede hem reaktör kalıntılarının temizliğini zorlaştırıyor hem de güvenlik marjını daraltıyor. İşte bu yüzden kalıcı ve güçlü bir onarım, daha fazla zaman kaybedilmeden yapılmak zorunda.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.