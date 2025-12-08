İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim kar yağışının başlayacağı tarihi duyurdu

İstanbul'da aralık ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları giderek düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'da bu hafta sıcaklıkların 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Havaların soğumasının ardından ise kar yağışı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından İstanbul'a kar ne zaman yağacağı merak ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul'da kar yağışının 2026 Ocak ayı başı ve 2026 Şubat ayı ortasına kadar olan tarih aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Cebeci yaptığı açıklamada "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasındaki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVA DURUMU 8-9 ARALIK

MGM tarafından yayımlanan İstanbul hava durumu raporunda yer alan bilgilere göre 8 Aralık 2025 Pazartesi gününün sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 9 ila 12 derece arasında seyredeceği belirtildi. 9 Aralık 2025 Salı günü ise havanın bulutlu olacağı ve sıcaklıkların 8 ila 12 derece arasında olması bekleniyor.