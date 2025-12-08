Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim kar yağışının başlayacağı tarihi duyurdu

İstanbul'da havaların soğumasıyla birlikte kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul'a kar yağacağı tarihi açıkladı.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim kar yağışının başlayacağı tarihi duyurdu
'da aralık ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları giderek düşmeye başladı. Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'da bu hafta sıcaklıkların 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Havaların soğumasının ardından ise gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından İstanbul'a kar ne zaman yağacağı merak ediliyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim kar yağışının başlayacağı tarihi duyurdu

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul'da kar yağışının 2026 ayı başı ve 2026 ayı ortasına kadar olan tarih aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim kar yağışının başlayacağı tarihi duyurdu

Cebeci yaptığı açıklamada "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasındaki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim kar yağışının başlayacağı tarihi duyurdu

İSTANBUL HAVA DURUMU 8-9 ARALIK

MGM tarafından yayımlanan İstanbul raporunda yer alan bilgilere göre 8 Aralık 2025 Pazartesi gününün sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 9 ila 12 derece arasında seyredeceği belirtildi. 9 Aralık 2025 Salı günü ise havanın bulutlu olacağı ve sıcaklıkların 8 ila 12 derece arasında olması bekleniyor.

ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#meteoroloji
#soğuk hava
#kar yağışı
#şubat
#ocak
#Aktüel
