Fenerbahçe Konyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Biletler ne kadar olacak?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftası kapsamında Konyaspor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Konyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar olacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Kritik karşılaşma 15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 09:57

Trendyol 'de namağlup olarak ilerleyen , 16. hafta maçları kapsamında 'u evinde ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye sayılı günler kala Fenerbahçe - Konyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 16. haftası kapsamında 15 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından genel olarak maçların biletleri 3-4 gün önceden satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe - Konyaspor maçının biletlerinin 12 Aralık Cuma günü satışa çıkarılması bekleniyor.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL, NE KADAR?

Fenerbahçe - Konyaspor maçının henüz bilet satış duyurusu da yapılmadı. Bilet satış duyurusunun yapılmasının ardından Fenerbahçe - Konyaspor maçının bilet fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Fenerbahçe'nin evinde oynadığı Kayserispor maçının biletlerinin fiyatları ise şöyle olmuştu:

  • KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
  • VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 18.750,00 TL
  • MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.235,00 TL
#Spor
#süper lig
#konyaspor
#Fenerbahçe
#Maç Biletleri
#Aktüel
