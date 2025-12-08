Fenerbahçe Konyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Biletler ne kadar olacak?

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de namağlup olarak ilerleyen Fenerbahçe, 16. hafta maçları kapsamında Konyaspor'u evinde ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye sayılı günler kala Fenerbahçe - Konyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.
Süper Lig'in 16. haftası kapsamında 15 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından genel olarak maçların biletleri 3-4 gün önceden satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe - Konyaspor maçının biletlerinin 12 Aralık Cuma günü satışa çıkarılması bekleniyor.
Fenerbahçe - Konyaspor maçının henüz bilet satış duyurusu da yapılmadı. Bilet satış duyurusunun yapılmasının ardından Fenerbahçe - Konyaspor maçının bilet fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
Fenerbahçe'nin evinde oynadığı Kayserispor maçının biletlerinin fiyatları ise şöyle olmuştu: