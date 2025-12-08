Mustafa Destici asgari ücret için rakam verdi! TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına konuk oldu. Destici, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"DOĞUM ORANLARIN DÜŞMESİ BÜYÜK TEHDİT"

Doğum oranlarının hızla düşmesinin Türkiye için büyük bir beka tehdidi olduğunun altını çizen Destici, aile yapısının zayıfladığını, bu nedenle kadınların çalışma hayatını kolaylaştıracak daha radikal önlemler alınması gerektiğini söyledi.

"3 YILDA EMEKLİNİN MAAŞI BUHARLAŞTI"

Emeklinin son 3 yılda bir maaşının tamamen buharlaştığını söyleyen Destici, "En dezavantajlı 2 kesim var; birincisi düşük maaş alan emekliler, ikincisi de asgari ücretliler. Emeklinin tam 1 maaşı buharlaştı. Bu nereden kısılırsa kısılsın emekliye verilsin" dedi.

"33 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKMALI"

Destici, TGRT Haber ekranlarında 2026 asgari ücreti için rakam verdi. Geçen yıl enflasyonun yüzde 50 seviyesinde olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatan Destici, "Geçen yıldan kalan yüzde 20 kayıp artı bu yılki yüzde 30 enflasyon; toplam yüzde 50. Asgari ücret de en az yüzde 50 artmalı. Rakam veriyorum: asgari ücret 33 bin TL'nin üzerine çıkmalı" diye konuştu.

