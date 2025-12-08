Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Mustafa Destici asgari ücret için rakam verdi! TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalar

Son dakika haberi: BBP lideri Mustafa Destici, TGRT Haber ekranlarında asgari ücret için net rakam verdi. Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına konuk olan Destici, asgari ücretin 33 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 10:06

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı , TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına konuk oldu. Destici, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Destici asgari ücret için rakam verdi! TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalar

"DOĞUM ORANLARIN DÜŞMESİ BÜYÜK TEHDİT"

Doğum oranlarının hızla düşmesinin Türkiye için büyük bir beka tehdidi olduğunun altını çizen Destici, aile yapısının zayıfladığını, bu nedenle kadınların çalışma hayatını kolaylaştıracak daha radikal önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Mustafa Destici asgari ücret için rakam verdi! TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalar

"3 YILDA EMEKLİNİN MAAŞI BUHARLAŞTI"

Emeklinin son 3 yılda bir maaşının tamamen buharlaştığını söyleyen Destici, "En dezavantajlı 2 kesim var; birincisi düşük maaş alan , ikincisi de asgari ücretliler. Emeklinin tam 1 maaşı buharlaştı. Bu nereden kısılırsa kısılsın emekliye verilsin" dedi.

Mustafa Destici asgari ücret için rakam verdi! TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalar

"33 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKMALI"

Destici, TGRT Haber ekranlarında 2026 asgari ücreti için rakam verdi. Geçen yıl enflasyonun yüzde 50 seviyesinde olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatan Destici, "Geçen yıldan kalan yüzde 20 kayıp artı bu yılki yüzde 30 enflasyon; toplam yüzde 50. de en az yüzde 50 artmalı. Rakam veriyorum: asgari ücret 33 bin TL'nin üzerine çıkmalı" diye konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1997911434353655845

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mustafa Destici'den hükümete asgari ücret çağrısı: Başka türlüsü kurtarmaz
Asgari ücret zammında son viraj! Necmettin Batırel canlı yayında oran verdi
HAK-İŞ’ten asgari ücret çıkışı: Yeniden belirlensin

ETİKETLER
#asgari ücret
#emekliler
#mustafa destici
#Büyük Birlik Partisi
#Doğum Oranları
#Aile Yapısı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.