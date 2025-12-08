Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Reynmen annesini görmezden geldi, Nasibe Yılmaz canlı yayın açarak ateş püskürdü

Rapçi Reynmen, sosyal medya hesabından doğum gününü kutlayan herkesi kendi hesabında paylaşırken bir süredir küs olduğu annesi Nasibe Yılmaz'ı ise görmezden geldi. Canlı yayın açan Nasibe Yılmaz, "Herkesin yolu açık oldun" dedi.

Dilek Ulusan
08.12.2025
08.12.2025
Sahne adı olarak bilinen rapçi Yusuf Aktaş, geçen yıl Emire Cansu Kurtaran ile evlendi. Annesinin eşi Emire Cansu Kurtaran hakkında söyledikleri sebebiyle bir süredir annesiyle küs olan Yusuf Aktaş, "aramızda sorun yok" dese de son hamlesi küslüğün devam ettiğini gösterdi Yeni yaşını kutlayan Reynmen annesinin paylaşımını görmezden geldi. Annesi ise sosyal medya hesabından canlı yayın açarak sitem etti.

REYNMEN ANNESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Oğlu ve gelini ile takipleşmeyi bırakan Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz son olarak oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Oğlunun ise annesini görmezden gelmesi dedikkatlerden kaçmadı.

Reynmen annesini görmezden geldi, Nasibe Yılmaz canlı yayın açarak ateş püskürdü

REYNMEN'İN ANNESİ NASİBE YILMAZ: ZAMANI VE İLAHİ ADALETİ BEKLİYORUM

Canlı yayın açan Nasibe Yılmaz, “Ben oğlumun doğum gününü kutladım demek ki paylaşmak istemedi canı sağ olsun üzüldüm ben de kaldırdım hikayeyi herkesin yolu açık olsun. Zamanı ve ilahi adaleti bekliyorum. Allah’ım doğru yolu buldursun hepimizin çocuklarına” dedi.

Reynmen annesini görmezden geldi, Nasibe Yılmaz canlı yayın açarak ateş püskürdü
