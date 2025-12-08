Gonca Vuslateri, kiraza ödediği fiyatla dudak uçuklattı: Çekirdeğini bile atamam

Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.. dizisinde rol alan Gonca Vuslateri bir süredir zamanının çoğunu kızıyla birlikte geçiriyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gonca Vuslateri, dün manavdan sarın aldığı kiraza 5 bin TL ödediğini belirterek sitem etti.

Olayı anlatan Gonca Vuslateri, “Eşimle birlikte manava gittik. Orada çok sevdiğimiz bir abimiz, sohbet ettik, dedi ki; ‘Acayip bir kiraz var.’ Biz de ‘Tamam, kiraz da ver’ dedik. Tattık sonraki kirazı, beğendik de. Alalım bunu dedik. Levent arabaya gitti, ben ödemeyi yapıyorum… 5 bin TL, kiraz! Sen mi büyüksün ben mi diye aldım. Bu kirazın çekirdeğini çöpe atamam, artık bu ekilmez de… Buna cenaze lazım!” dedi.