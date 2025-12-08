Yapay zekâ daire fiyatlarını düşürecek! Dikkat çeken yüzde 30 detayı

Dünyada birçok alanda kullanımı artan menfi ya da müspet eleştirilere de konu olmaya devam ediyor. İlgili teknoloji son dönemde kira getirisi, değer artış potansiyeli ve arz-talep dengesini öğrenmek için hem gayrimenkulde proje geliştiren firmaların maliyetini düşürmeye, hem de yatırımcıların uzun vadeli beklentilerine detaylı analizlerle cevap vermeye katkı sağlıyor.

KONSEPT SEÇİMİNDE KULLANILIYOR

Hâlihazırda Dubai’de geliştirdikleri projelerde, yapay zekâ destekli gayrimenkul değerleme sisteminden yararlandıklarını ve Türkiye’deki projelerde de bunu devreye almaya başladıklarını anlatan gayrimenkul yatırım danışmanı ve yazılım mühendisi Burak Ustaoğlu, “Firmalar, sadece yapay zekâ teknolojilerini kullanarak, bugün yüzde 37 tasarruf sağlayabiliyorlar. Bunu da üretim aşamasında doğru lokasyon, proje ve konsept seçiminde yapay zekâyı kullanarak sağlayabiliyor” dedi.

DAHA UYGUN FİYATA EV İMKANI

Yapay zekânın bu alanda kullanımının, inşaat sektöründe ciddi bir maliyet düşüşünü beraberinde getirdiğinin altını çizen Ustaoğlu, şöyle konuştu: Bu da vatandaşımızın ürüne yüzde 20-30 daha uygun erişebilmesini sağlıyor. Yapay zekâ teknolojilerinin inşaat geliştiricileri tarafından daha yoğun şekilde kullanılması, vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlara dairelere sahip olmalarını sağlayabilecek.