Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Yapay zekâ daire fiyatlarını düşürecek! Dikkat çeken yüzde 30 detayı

Yapay zekâ teknolojilerinin inşaat geliştiricileri tarafından daha yoğun şekilde kullanılması maliyetleri de düşürüyor. Uzmanlar bunun yüzde 20-30 civarında indirimlere neden olabileceğini savunuyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yapay zekâ daire fiyatlarını düşürecek! Dikkat çeken yüzde 30 detayı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 09:10

Dünyada birçok alanda kullanımı artan menfi ya da müspet eleştirilere de konu olmaya devam ediyor. İlgili teknoloji son dönemde kira getirisi, değer artış potansiyeli ve arz-talep dengesini öğrenmek için hem gayrimenkulde proje geliştiren firmaların maliyetini düşürmeye, hem de yatırımcıların uzun vadeli beklentilerine detaylı analizlerle cevap vermeye katkı sağlıyor.

Yapay zekâ daire fiyatlarını düşürecek! Dikkat çeken yüzde 30 detayı

KONSEPT SEÇİMİNDE KULLANILIYOR

Hâlihazırda Dubai’de geliştirdikleri projelerde, yapay zekâ destekli değerleme sisteminden yararlandıklarını ve Türkiye’deki projelerde de bunu devreye almaya başladıklarını anlatan gayrimenkul danışmanı ve yazılım mühendisi Burak Ustaoğlu, “Firmalar, sadece yapay zekâ teknolojilerini kullanarak, bugün yüzde 37 tasarruf sağlayabiliyorlar. Bunu da üretim aşamasında doğru lokasyon, proje ve konsept seçiminde yapay zekâyı kullanarak sağlayabiliyor” dedi.

Yapay zekâ daire fiyatlarını düşürecek! Dikkat çeken yüzde 30 detayı

DAHA UYGUN FİYATA EV İMKANI

Yapay zekânın bu alanda kullanımının, sektöründe ciddi bir düşüşünü beraberinde getirdiğinin altını çizen Ustaoğlu, şöyle konuştu: Bu da vatandaşımızın ürüne yüzde 20-30 daha uygun erişebilmesini sağlıyor. Yapay zekâ teknolojilerinin inşaat geliştiricileri tarafından daha yoğun şekilde kullanılması, vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlara dairelere sahip olmalarını sağlayabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google'ın yapay zekası bir kullanıcının tüm diskini 'yanlışlıkla' sildi
ETİKETLER
#yapay zeka
#gayrimenkul
#yatırım
#inşaat
#maliyet
#Değerleme
#Konsept Seçim
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.