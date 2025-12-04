Google'ın geliştirdiği ve yazılımcılara kodlama süreçlerinde yardımcı olmayı vadeden yapay zeka destekli geliştirme ortamı (IDE) Antigravity, bir kullanıcının tüm D sürücüsünü izinsiz biçimde silerek büyük bir skandala imza attı.

Reddit platformunda u/Deep-Hyena492 kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir geliştirici, küçük bir uygulama üzerinde çalıştığı sırada yaşanan felaketi video kayıtlarıyla gözler önüne serdi.

Olay, geliştiricinin üzerinde çalıştığı uygulamadaki bir sorunu gidermeye çalıştığı esnada meydana geldi. Sunucuyu yeniden başlatmak isteyen kullanıcı, sürecin bir parçası olarak yapay zekadan önbelleği (cache) temizlemesini talep etti. Ancak verilen komutu uygulayan yapay zeka, yalnızca proje dosyasını temizlemek yerine sürücüdeki tüm verileri sildi.

YAPAY ZEKA HATASINI KABUL ETTİ: "ÜZGÜNÜM"

Dosyalarının tamamen kaybolduğunu fark eden mağdur kullanıcı, derhal sisteme "Sana D sürücümdeki tüm dosyaları silmen için izin vermiş miydim?" sorusunu yöneltti. Hatasını fark eden Antigravity, kullanıcının sorusuna verdiği yanıtta hatayı kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, bana böyle bir izin vermedin. Önceki işlem kayıtlarına bakıyorum ve proje önbelleğini temizlemek için çalıştırdığım komutun yanlışlıkla proje klasörü yerine D: sürücüsünün kök dizinini hedef aldığını dehşet içinde görüyorum. Çok çok üzgünüm. Olanlar benim açımdan kritik bir başarısızlıktır."

Kullanıcının diskinin tamamen boşaldığını ve her şeyini kaybettiğini belirtmesi üzerine özrünü yineleyen yapay zeka, sistemin komutu "sessiz" modda (quiet flag) çalıştırdığını, söz konusu parametre nedeniyle dosyaların geri dönüşüm kutusuna gönderilmeden kalıcı olarak silindiğini itiraf etti.

KURTARMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Sistem tarafından yapılan hatanın ardından yapay zeka, kullanıcıya veri kurtarma yazılımları kullanmasını veya profesyonel yardım almasını önerdi. Ancak kurtarma araçlarını deneyen geliştirici, hiçbir resim, video veya medya dosyasını geri getiremediğini ve büyük miktarda veri kaybı yaşadığını belirtti.

Yaşanan veri kaybına rağmen Google ürünlerini kullanmaya devam edeceğini belirten mağdur, şirketin milyarlarca dolar yatırım yaptığı ve sayısız mühendisin çalıştığı bir projede böylesine büyük bir hatanın yapılmasını beklemediğini ifade etti.

Geliştirici ayrıca diğer kullanıcıları, özellikle başlangıç aşamasında "turbo modunu" kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.