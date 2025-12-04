Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Trump 'Karadan da vuracağız' dedi Venezuela lideri Maduro barış çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Yakında karadan da saldırı başlatacağız'' dediği Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro, barış için çaba harcayacağını söyleyerek ABD'ye mesajını verdi.

AA
04.12.2025
04.12.2025
ve arasındaki giderek artarken Başkan , Karayipler'deki tekne saldırılarının yakında karadan da gerçekleşeceğini ifade etti. Venezuela Devlet Başkanı ise Trump ile yaptığı görüşmeyi doğruladığı açıklamasında ABD'ye yeni bir mesaj verdi.

Trump 'Karadan da vuracağız' dedi Venezuela lideri Maduro barış çağrısı yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Evet Sayın Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin tonunun saygı çerçevesinde, hatta samimi bir havada tamamlandığını ifade etmek isterim. Eğer ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı arasındaki görüşme, saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

Trump 'Karadan da vuracağız' dedi Venezuela lideri Maduro barış çağrısı yaptı

Maduro, İngilizce ifadelerle "Diyaloğa hoş geldiniz, diplomasiye hoş geldiniz. Barışa evet, savaşa hayır." diyerek, ABD'ye çağrıda bulundu.

TRUMP VE MADURO ARASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken, "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürülmüştü.

Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve Maduro arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesi kısa sürede tıkanmıştı.

Trump 'Karadan da vuracağız' dedi Venezuela lideri Maduro barış çağrısı yaptı

Kaynaklar, Maduro'nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia etmişti.

Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro'ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirmişti.

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Trump 'Karadan da vuracağız' dedi Venezuela lideri Maduro barış çağrısı yaptı

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Trump 'Karadan da vuracağız' dedi Venezuela lideri Maduro barış çağrısı yaptı

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Trump 'Karadan da vuracağız' dedi Venezuela lideri Maduro barış çağrısı yaptı

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

