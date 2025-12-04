Menü Kapat
Donald Trump'tan Venezuela'ya tehdit: Yakında kara saldırısına başlayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı yeniden tehdit etti. Trump Karayipler'deki uyuşturucu trafiğini engellemek için yakında kara saldırısına başlayacaklarını söyledi.

Donald Trump'tan Venezuela'ya tehdit: Yakında kara saldırısına başlayacağız
AA
04.12.2025
04.12.2025
Başkanı , Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından gazetecilerin ile ilgili sorularını cevapladı.

Venezuela'dan ABD'de ulaştırılan miktarında kendi döneminde yüzde 91 oranında azalma olduğunu söyleyen Trump, bunun kendi politikaları sayesinde olduğunu savundu.

"MADURO İLE GÖRÜŞTÜM"

ABD Başkanı, "Peki sizce sizin baskılarınıza karşılık verdi mi?" şeklindeki bir soruya, "Bence bu, baskının çok ötesinde. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptım, ona bazı şeyler söyledim. Bunun ne sonuç vereceğini göreceğiz. Venezuela bize uyuşturucu gönderiyor ama aynı zamanda göndermemesi gereken insanları da gönderiyor." ifadelerini kullandı.

"YAKINDA KARADAN SALDIRIYA BAŞLAYACAĞIZ"

Trump, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıyan" teknelere düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız." dedi.

Öte yandan Trump, Amerikan kamuoyunda birkaç gündür tartışılan ve yaralı 2 kişinin ikinci bir saldırıda öldürülmesine ilişkin kimin emri verdiğine ilişkin konuya da değindi.

ABD Başkanı, "Siz, yaralı olan 2 kişinin ikinci saldırıda öldürülmesini destekliyor musunuz?" sorusu üzerine "Hayır ama teknelerin vurulması kararını destekliyorum. O tekneleri kullananlar, ülkemizde insanları öldürmeye çalıştıkları için suçludur." ifadelerini kullandı.

