Asgari ücret zammı hepsini değiştirecek! Tüm ödemeler sil baştan

-İşsizlik maaşı hesabı değişecek:

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İşsizlik maaşı hesaplanırken en düşük rakam brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yüksek yüzde 80'i oluyor. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı da değişecek.

-En düşük rapor parası yükselecek:

İş kazası ya da meslek hastalığı geçirenler, ya da hastalığı sebebiyle çalışamayanlar için ödenen rapor paralarının en düşük miktarı da asgari ücret ile birlikte artmış olacak.

-Annenin iş görmezlik ödeneği artacak:

Doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 112 gün izin kullanan annelerin alacağı en düşük iş göremezlik ödeneği de yükselmiş olacak.