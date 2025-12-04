Apple’ı sarsan haber: En iyi adamını rakibe kaptırdı

APPLE’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ: STEVE LEMAY GÖREVİ DEVRALIYOR

Apple, Dye’ın yerine uzun yıllardır şirkette görev yapan Steve Lemay’i getiriyor. CEO Tim Cook, Lemay için şu sözleri kullandı:

“Steve, 1999’dan bu yana Apple’daki neredeyse tüm büyük arayüzlerin tasarımında kilit bir rol oynadı. Her zaman olağanüstü bir mükemmeliyet standardı belirledi ve Apple’ın işbirliği ile üretkenlik kültürünü en iyi şekilde yansıttı.”