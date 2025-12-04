Menü Kapat
Aralık 04, 2025
Apple’ı sarsan haber: En iyi adamını rakibe kaptırdı

Aralık 04, 2025 10:38
1
Alan Dye

Apple'da 2015’ten bu yana arayüz tasarım ekibine liderlik eden Alan Dye, şirketten ayrılarak Meta’ya geçiyor. Dye, 31 Aralık itibarıyla Meta'da "baş tasarım sorumlusu" ünvanıyla göreve başlayacak. Meta’nın bu pozisyon için özel bir tasarım stüdyosu kurduğu belirtiliyor.

Yeni görevinde Dye, donanım, yazılım ve yapay zekâ entegrasyonuna dair kullanıcı arayüzlerinin genel tasarımından sorumlu olacak. Şirkette doğrudan CTO Andrew Bosworth’a bağlı çalışacak olması da dikkat çekici bir detay.

2

APPLE’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ: STEVE LEMAY GÖREVİ DEVRALIYOR

Apple, Dye’ın yerine uzun yıllardır şirkette görev yapan Steve Lemay’i getiriyor. CEO Tim Cook, Lemay için şu sözleri kullandı:

“Steve, 1999’dan bu yana Apple’daki neredeyse tüm büyük arayüzlerin tasarımında kilit bir rol oynadı. Her zaman olağanüstü bir mükemmeliyet standardı belirledi ve Apple’ın işbirliği ile üretkenlik kültürünü en iyi şekilde yansıttı.”

3

Bu değişimle birlikte, eski COO Jeff Williams’ın yakın zamanda emekli olmasının ardından tasarım ekibi artık doğrudan Tim Cook’a rapor verecek. Yani Apple’ın tasarım yapısında sessiz ama önemli bir yeniden yapılanma yaşanıyor.

4

DYE’IN AYRILIĞI, APPLE’DAKİ ÇÖZÜLMENİN BİR PARÇASI MI?

Açıkçası Dye’ın gidişi tekil bir olay değil. Son yıllarda Apple’ın tasarım tarafında dikkat çekici bir personel hareketliliği var. 2019’da Jony Ive ayrıldı. 2022’de endüstriyel tasarım bölümünün başındaki Evans Hankey görevi bırakıp Ive ile çalışmaya başladı. Bu hafta, Apple’ın yapay zekâ şefi John Giannandrea’nın da ayrılacağı açıklandı.

5

Ayrıca çip bölümünün lideri Johnny Srouji için de “geleceği değerlendiriliyor” iddiaları gündemde Dye’ın ayrılığı, bu resmin içine oturunca Apple’ın üst düzey tasarım ve teknoloji kadrolarında bir süredir devam eden çözülmenin yeni bir halkası gibi görünüyor.

6

META İÇİN BÜYÜK KAZANÇ, APPLE İÇİN KRİTİK BİR BOŞLUK

Alan Dye, Jony Ive’ın 2019’daki ayrılığından sonra Apple ürünlerinin görünümünü ve hissiyatını şekillendiren en önemli isimlerden biriydi. Şimdi bu birikimi Meta’ya taşıyacak olması, şirketin özellikle donanım ve yapay zekâ odaklı ürünlerinde daha cesur bir tasarım vizyonuna yöneldiğinin işareti gibi duruyor.

