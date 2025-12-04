Altın için son çıkış uyarısı! İslam Memiş yıl bitmeden tüm yatırımcıları uyardı

KADEMELİ ALIM YAPIN

Memiş, ons altında yeni alım için beklediğini vurgulayarak "Ben ons altın tarafında henüz alım pozisyonu açmadım, acelem de yok. Bu değerlendirme sadece ons altın için geçerlidir, gram altın yatırımcısını bağlamaz. Gram altında daha önce üç kademe alım yaptık: 125 – 125 – 125. %25’lik kısım için TL olarak beklemeye devam ediyoruz. Kademeli alım mutlaka uygulanmalı" diyerek yatırımcıları uyardı.

