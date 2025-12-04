Altın için son çıkış uyarısı! İslam Memiş yıl bitmeden tüm yatırımcıları uyardı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı şekillendi. Piyasalarda altın, gümüş, döviz ve Bitcoin cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Finans Analisti İslam Memiş, hem maaş zamları hem de piyasalar için “kritik dönemeç” uyarıları yaptı.
TÜİK’e göre Kasım ayında enflasyon aylık 0,87 puan geriledi. Yıllık enflasyon ise %31,07 oldu. Piyasa beklentisi 1,20–1,25 puanlık düşüş yönündeydi.
Memiş, açıklanan rakamların diğer kuruluşlarla farkına dikkat çekerek "TÜİK verisi, İTO ve bağımsız araştırma şirketlerinin endekslerinin altında geldi" dedi.
Memiş, "Ekonomi yönetiminin %28–29 hedefi yukarı yönlü revize edildi ve yılın %30–31 bandında kapanması bekleniyor. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte konut ve işyeri kira artış oranı %35,91 oldu. Önceki ay bu oran %37,15’ti. Kiracılar için bu ay nispeten daha düşük bir zam hesaplanacak" diyerek ev sahipleri ve kiracıları uyardı.
Enflasyon verisine göre yapılması beklenen zam oranları:
Memur ve memur emeklisi: %17,55
SSK ve Bağ-Kur emeklisi: %11,20
En düşük emekli maaşının 18.000 TL’den 20.620 TL’ye yükseleceği tahmin ediliyor.
“Gıda Enflasyonu Yapışkan, Pazar Fiyatları Bu Yüzden Düşmüyor”
Gıda enflasyonu:
Yıllık: %27,44
Aylık: –0,69
Memiş’e göre pazar ve market fiyatlarının düşmemesinin ana sebebi bu:
“Genel enflasyon düşse bile gıda enflasyonu yüksek seyretmeye devam ediyor.” Kasımda en çok zamlanan ürünler: patates (%6,9), margarin (%6,6), tereyağı (%5,9), şarküteri (%5,5).
TÜİK verileri:
Doğumlar 7 ayda %8,3 azaldı.
Ölüm sayısı %0,7 arttı.
Bu tablo Türkiye’de nüfusun hızla yaşlandığını gösteriyor.
TCMB, 11 Aralık’ta yılın son faiz kararını açıklayacak. Beklenti: 100 baz puan indirim. FED için ise piyasanın %86’sı 25 baz puanlık indirim bekliyor.
Döviz ve Borsa
Dolar/TL: 42,44
Euro/TL: 49,55
Euro/Dolar: 1,1664
Memiş: “1,16 altındaki parite seviyeleri alım fırsatıdır.”
BIST 100: 11.100
Direnç: 11.200
Destek: 10.800
Memiş, ons altında yeni alım için beklediğini vurgulayarak "Ben ons altın tarafında henüz alım pozisyonu açmadım, acelem de yok. Bu değerlendirme sadece ons altın için geçerlidir, gram altın yatırımcısını bağlamaz. Gram altında daha önce üç kademe alım yaptık: 125 – 125 – 125. %25’lik kısım için TL olarak beklemeye devam ediyoruz. Kademeli alım mutlaka uygulanmalı" diyerek yatırımcıları uyardı.
Gram altında 5.540, 5.693 ve 5.740 TL seviyelerinin önemli olduğunu vurgulayan Memiş, "Ortalama 5.668–5.693 TL civarında maliyet oluşturan yatırımcılar doğru yaptı. Şu anda fiziki gram altın yurtdışı piyasalarda 5.830 TL seviyesinde. Türkiye piyasasında ise 5.800–5.850 TL bandında hareket ediyor" dedi.
5.800 TL seviyesinin altındaki her rakamı alım fırsatı olarak değerlendirdiğini belirten Memiş, "Yeni yıla girmeden alım pozisyonlarının tamamlanması mantıklı olur. Çünkü dolar devreye girdiğinde gram altını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürür" dedi.
2026 yılı için yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirten Memiş, "Son dönemde ons ve gram gümüş ile altın/gümüş rasyosu çok konuşuldu. Beklenen hedefler gerçekleşti. 88 seviyesinden 72’nin hayal olduğunu söyleyenler vardı, ancak rasyo şu anda 71,80 civarında. Sabırlı ve sağlıklı takip yapıldığında piyasadaki teknik fırsatların zamanla önüme çıktığını görüyoruz" diyerek yatırımcıları uyardı.
Güncel bant: 4180–4230 dolar.
Gram Altın: “5800 TL Altı Alım Fırsatı”
Gram altın:
Piyasa: 5.830 TL
Fiziki: 5800–5850 TL
Memiş, kademeli alım stratejisi için "Gram altında daha önce üç kademe alım yaptık: 125–125–125. Son %25 için TL’de bekliyoruz. 5800 TL altındaki her rakam alım fırsatıdır. Yeni yıldan önce pozisyonlar bitmeli" diyerek yatırımcıları uyardı.
Ons gümüş: 58,69 dolar
Gram gümüş: 79,87 TL
Altın/gümüş rasyosu: 71,80
Memiş, “88’den 72’ye düşüş hayal diyenler vardı. Rasyo şu anda 71,80. Şu anki fiyatlar yeni alım için uygun değil. 2026’da yeni fırsatlar oluşacak" diyerek gümüş yatırımcısına bilgi verdi.