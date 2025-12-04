Yerli Malı Haftası ne zaman? Tüm okullarda kutlanacak

1. Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen ekonomik sorunların ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması için kutlanan özel haftaya sayılı günler kaldı.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanmaktadır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

YERLİ MALI HAFTASI'NI NEDEN KUTLUYORUZ?

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artması olurken, tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemine dikkat çekiliyor.