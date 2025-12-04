Menü Kapat
14°
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Yeni taşındığı evde dehşeti yaşadı! Çıkan yangında eli, yüzü, ayakları ve boynu yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Enis Kirik isimli şahıs, yeni kiraladığı evde geçirdiği ilk gün dehşeti yaşadı. Evde yaşanan yangında Kirik'in ağır yaralandığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise patlama sesine benzer gürültüyle uyandıklarını dile getirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
09:54
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
09:54

'da yeni eve taşınan Enis Kirik isimli vatandaş, evde geçirdiği ilk güne felaketi ile uyandı. Zemin katta meydana gelen yangını görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Evde bulunan Enis Kirik'in ise ağır yaralandığı bildirildi.

Yeni taşındığı evde dehşeti yaşadı! Çıkan yangında eli, yüzü, ayakları ve boynu yandı

ELİ, YÜZÜ, BOYNU VE AYAKLARINDA YANIKLAR

Yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında eli, yüzü, boynu, göğsü ve ayaklarında yanıklar oluşarak ağır yaralanan Enes Kirik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Korkutan yangında sokağa dökülen vatandaşlardan biri "Pof diye ses geldi" şeklinde hayretini dile getirirken, bir vatandaş ise patlama sesi duyduklarını ifade etti.

Yeni taşındığı evde dehşeti yaşadı! Çıkan yangında eli, yüzü, ayakları ve boynu yandı
