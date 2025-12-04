Yeni taşındığı evde dehşeti yaşadı! Çıkan yangında eli, yüzü, ayakları ve boynu yandı

Çorlu'da yeni eve taşınan Enis Kirik isimli vatandaş, evde geçirdiği ilk güne yangın felaketi ile uyandı. Zemin katta meydana gelen yangını görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Evde bulunan Enis Kirik'in ise ağır yaralandığı bildirildi.

ELİ, YÜZÜ, BOYNU VE AYAKLARINDA YANIKLAR

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında eli, yüzü, boynu, göğsü ve ayaklarında yanıklar oluşarak ağır yaralanan Enes Kirik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Korkutan yangında sokağa dökülen vatandaşlardan biri "Pof diye ses geldi" şeklinde hayretini dile getirirken, bir vatandaş ise patlama sesi duyduklarını ifade etti.