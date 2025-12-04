Hazırlıklı olun! BEDAŞ açıkladı: 4 Aralık Perşembe günü İstanbul’da 21 ilçede elektrikler kesilecek!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da 4 Aralık Perşembe günü 21 ilçeyi etkileyen elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre bakım, onarım ve yatırım amaçlı gerçekleşen elektrik kesintileri bazı bölgelerde öğlenden önce sana ererken, bazı bölgelerde gün boyu devam edecek. İşte yüzlerce mahalleyi karanlığa gömecek elektrik kesintilerine dair tüm ayrıntılar…
4 Aralık Perşembe günü İstanbul’da Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı…
BEDAŞ, İstanbul’da yaşayan vatandaşların yaşanacak elektrik kesintilerinden olumsuz etkilenmemesi adına gerçekleşecek planlı kesintileri resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıyor. www.bedas.com.tr internet adresi üzerinden şehrin farklı noktalarındaki kesintiler hakkında bilgiler aktarılıyor. Planlı elektrik kesintisinin tarih, başlangıç ve bitiş saati, sebebi ve etkilenecek mahalleler sitenin “Planlı kesintiler” bölümünde ayrıntılı şekilde yer alıyor. Ayrıca kent genelinde yaşanan planlı kesintilere BEDAŞ’ın 186 numaralı telefon hattından da ulaşılabiliyor.
İşte 4 Aralık 2025 Perşembe günü 21 ilçeyi etkileyecek İstanbul elektrik kesintileri listesinin ayrıntıları…
4 ARALIK 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ