Güvenilir gıdadan taviz yok! Bakan Yumak açıkladı: İşletmelere ceza yağdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kasım ayında 122 bin 271 gıda denetimi yapıldığını; uygunsuzluk tespit edilen 1963 işletmeye idari yaptırım ve toplam 141 milyon 303 bin 503 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verirken, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için işini hakkıyla yapan tüm işletmelere, esnafa ve firmalara teşekkür etti.

"GEREKEN YAPTIRIMLARI UYGULAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Kasımda gerçekleştirilen denetimlere dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"1-30 Kasım döneminde yurt genelinde toplam 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 1963 işletmeye idari yaptırım, 141 milyon 303 bin 503 lira idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Denetimlerimize kararlılıkla devam ederek, kurallara uymayan firma ve işletmelere gereken yaptırımları uygulamayı sürdüreceğiz"