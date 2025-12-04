Menü Kapat
Sağlık
Mevsimsel grip, özellikle okul çağındaki çocuklarda hızla yayılabiliyor ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Feyza Ustabaş Kahraman, influenza virüsünün çocuklarda yol açtığı etkileri, risk faktörlerini ve korunma yöntemlerini açıklayarak ebeveynleri uyardı.

Okullarda çocukların bir arada bulunduğu kapalı ortamlar, mevsimsel grip (influenza) salgınlarını tetikliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Feyza Ustabaş Kahraman, hızla yayılan virüsün ciddi tablolara yol açabileceğine dikkat çekerek, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında hayati bilgiler paylaştı.

Çocuklar için influenza alarmı!

BU UYARILARA KULAK VERİN

Süreç hakkında önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Kahraman, “Influenza, solunum yoluyla bulaşan viral bir enfeksiyondur. Ani başlayan yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı, eklem ve kas ağrılarıyla kendini gösterir. , enfekte kişilerden öksürük, hapşırık yoluyla havada asılı kalan damlacıklar veya yakın temas ile bulaşır. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaşma riski daha yüksektir” dedi.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR

Çocuklarda influenza virüsünün orta kulak iltihabı, sinusit, bronşit ve zatürreye yol açabileceğine dikkat çeken Doç. Kahraman, “Eğer çocuğunuzda hızlı nefes alma, morarma, 3 günden uzun süren ateş, sıvı alımının azalması veya beslenme sorunu, 3 aydan küçük bebeklerde ateş görülüyorsa mutlaka bir hekime başvurun. Influenza aşısı 6 ay üzeri çocuklarda ruhsatlı ve kronik hastalığı olan çocuklar ile kreşe giden çocuklar için özellikle öneriyoruz. Aşı hem hastalığa yakalanma riskini azaltır hem de hastalık geçirilirken hafif atlatılmasını sağlar. Ekim-Mart ayları arasında uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

TEMEL ÖNLEMLER

Doç. Dr. Kahraman, aşı dışında ellerin düzenli yıkanması, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması, ev ve okul ortamının sık havalandırılması ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının influenza’dan korunmada etkili yöntemler olduğunu belirtti.

