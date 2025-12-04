Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Şişli'de zincirleme kaza: Biri ağır 2 kişi yaralı

İstanbul Şişli'de D-100 kara yolunun Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 07:03
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 07:03

'de gece saat 00.00 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada can pazarı yaşandı. kara yolunun Ankara istikametinde meydana gelen kazaya göre; 34 SR 4071 plakalı panelvan sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip aynı istikamette ilerleyen 34 GEJ 085 plakalı hafif ticari araca ve 06 BFV 985 plakalı otomobile çarptı.

2 KİŞİ YARALI

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şişli'de zincirleme kaza: Biri ağır 2 kişi yaralı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ticari araçta bulunan 2 , çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 ŞERİT ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde 2 şerit ulaşıma kapandı. Çekicinin araçları kaldırmasının ardından, trafik kontrollü bir şekilde tek şerit olmak üzere açılırken, akabinde çift şerit olarak açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#trafik kazası
#yaralı
#kazalar
#d-100
#şişli
#zincirleme kaza
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.