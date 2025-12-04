Şişli'de zincirleme kaza: Biri ağır 2 kişi yaralı

Şişli'de gece saat 00.00 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada can pazarı yaşandı. D-100 kara yolunun Ankara istikametinde meydana gelen kazaya göre; 34 SR 4071 plakalı panelvan sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip aynı istikamette ilerleyen 34 GEJ 085 plakalı hafif ticari araca ve 06 BFV 985 plakalı otomobile çarptı.

2 KİŞİ YARALI

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ticari araçta bulunan 2 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 ŞERİT ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde 2 şerit ulaşıma kapandı. Çekicinin araçları kaldırmasının ardından, trafik kontrollü bir şekilde tek şerit olmak üzere açılırken, akabinde çift şerit olarak açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.