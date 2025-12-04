Hakim ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK) tarafından hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataları gerçekleştirildi.
Adli ve idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları HSK tarafından yapılan ad çekme sonucuna göre atandı. Adli yargıda bin 204 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirilirken idari yargıda ise 147 hakim adayı atandı.
Toplamda bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı atanırken atamalar Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13’üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.
HSK atama listesi için tıklayınız.