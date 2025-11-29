MSB'de dikkat çeken atama! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Kasım 2025 Tarihli ve 33092 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 7 bakanlıkta atama ve görevden almalar gerçekleşti.

MSB'YE YENİ BAKAN YARDIMCISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile Milli Savunma Bakanlığında Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı.

SALİH AYHAN KİMDİR?

Salih Ayhan, 1976 yılında Bayburt'ta doğdu. Aslen Sivaslıdır. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde mezun oldu. Yüksek lisansını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

19 Ekim 2016 tarihinde atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Sivas’ta birçok ilçede kaymakamlık yaptıktan sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı. 2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Sivas Valiliğine atandı.

12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararı ile Şanlıurfa Valiliğine atandı. Bir sonraki valiler kararnamesinde merkeze alınan Salih Ayhan, 24 Ekim 2023'te Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in danışmanı olarak göreve başladı. 29 Kasım 2025 tarihinde ise Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine getirildi.

6 BAKANLIKTA DAHA ATAMALAR

Karar ile birlikte İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı ve yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı. Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök atandı.

Ayrıca karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 7 Müfettiş, Başmüfettişliğe yükseltildi. Sağlık Bakanlığında ise 2 yeni müfettiş ataması yapıldı.

Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Uzm. Dr. Humman Şen atandı.