Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi belli oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de

NUH YILMAZ KİMDİR?

Nuh Yılmaz, 20 Mayıs 2024’ten 24 Ekim 2025’e kadar Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak göreve yaptı. Ağustos 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı olarak görev yaparken, aynı dönemde Haziran 2023’ten Mayıs 2024’e kadar Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak da çalıştı. Ağustos 2013-Haziran 2023 yılları arasında Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı’nda görev yaptı. Ocak 2013-Ağustos 2013 tarihleri arasında 24 TV’de Brifing Odası adlı programın yapımcılığını üstlendi. Eylül 2012-Ağustos 2013 arasında Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak görev yaptı. Aynı dönemde, Ocak 2012-Ağustos 2013 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Eylül 2012-Haziran 2013 arasında ise Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) bünyesinde misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. Ağustos 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında Al Jazeera Türk’te Kalite Güvence Başkanı olarak görev yaptı. Aralık 2008-Temmuz 2011 arasında SETA Vakfı Washington D.C. Ofisi Direktörlüğü görevini yürüttü. Bu dönemde ayrıca, Haziran 2010-Temmuz 2011 arasında ATV’nin Washington D.C. temsilciliğini, Eylül 2009 – Mayıs 2010 tarihleri arasında ise CNN Türk’ün Washington D.C. temsilciliğini yaptı. Eylül 2007 – Haziran 2008 arasında George Mason Üniversitesi’nde sözleşmeli öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalar yürüttü. Kasım 2006-Aralık 2008 tarihleri arasında Star ve 24 TV’nin Washington D.C. temsilciliğini üstlendi. 2003-2007 yılları arasında George Mason Üniversitesi’nde, 2001-2003 yılları arasında Trent Üniversitesi’nde ve 1999-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde öğretim asistanı olarak görev yaptı. Eğitim hayatı 2013-2016 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. 2003-2015 yılları arasında ABD George Mason Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde doktora adayı olarak bulundu. 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2001-2003 yılları arasında Kanada Trent Üniversitesi’nde Teori, Kültür ve Politika alanında yüksek lisans eğitimine devam etti ancak bu programı tamamlamadı. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden lisans diplomasını aldı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini ise tamamlamadı. 2017 yılında Doğan Kitap etiketiyle yayımlanan İslam’da Resim Yasağı Söylemi adlı kitabın yazarı. Ayrıca 2011 yılında SETA Vakfı tarafından yayımlanan History, Politics and Foreign Policy in Turkey adlı kitabın editörlüğünü yaptı. 1974 İstanbul doğumlu olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.