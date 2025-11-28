Bakan Tunç duyurdu: Hakim ve savcı atamaları yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerini yayımladı.

YÜZLERCE HAKİM VE SAVCI ATANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mazeret Kararnamesi ile 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasının gerçekleştirildiğini, bin 840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Bölge adliye mahkemelerinde de 115 üye hakim ataması yaptıklarını kaydeden Bakan Tunç, "12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdik. Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık." dedi.

Tunç ayrıca yeni yıldan itibaren Beyşehir, Erbaa, Kâhta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi kararının alındığını duyurdu.

Kararname ile bölünmüş mahkeme uygulamasına son verilerek 319 mahkeme müstakil hale getirildi. Yeni kurulan 85 mahkemeyle beraber 404 mahkeme faaliyete geçirildi.

İDARİ YARGIYA 219 HAKİM ATANDI

Adalet Bakanı Tunç, idari yargıda da 219 hakim ataması yapıldığını kaydetti. Tunç; Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri ile Bingöl, Amasya, Hakkâri ve Şırnak’ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerinin faaliyete geçirildiğini de bildirdi.

TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ YARGI VURGUSU

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.

Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerinin hâkim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."