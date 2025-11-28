Menü Kapat
Benim Sayfam
Hava Durumu
18°
Editor
Editor
 Onur Kaya

Bakan Tunç duyurdu: Hakim ve savcı atamaları yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesinin yayımlandığını duyurdu. Kararnameyle yüzlerce hakim ve cumhuriyet savcısının ataması yapıldı.

Bakan Tunç duyurdu: Hakim ve savcı atamaları yapıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
01:54
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
01:54

Hakimler ve Savcılar Kurulu (), Adli ve İdari 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerini yayımladı.

YÜZLERCE HAKİM VE SAVCI ATANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mazeret Kararnamesi ile 621 ve cumhuriyet savcısının atamasının gerçekleştirildiğini, bin 840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Bölge adliye mahkemelerinde de 115 üye hakim ataması yaptıklarını kaydeden Bakan Tunç, "12 ceza dairesi ve 5 dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdik. Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık." dedi.

Bakan Tunç duyurdu: Hakim ve savcı atamaları yapıldı

Tunç ayrıca yeni yıldan itibaren Beyşehir, Erbaa, Kâhta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi kararının alındığını duyurdu.

Kararname ile bölünmüş mahkeme uygulamasına son verilerek 319 mahkeme müstakil hale getirildi. Yeni kurulan 85 mahkemeyle beraber 404 mahkeme faaliyete geçirildi.

Bakan Tunç duyurdu: Hakim ve savcı atamaları yapıldı

İDARİ YARGIYA 219 HAKİM ATANDI

Adalet Bakanı Tunç, idari yargıda da 219 hakim ataması yapıldığını kaydetti. Tunç; Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri ile Bingöl, Amasya, Hakkâri ve Şırnak’ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerinin faaliyete geçirildiğini de bildirdi.

Bakan Tunç duyurdu: Hakim ve savcı atamaları yapıldı

TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ YARGI VURGUSU

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.

Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerinin hâkim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bakan Tunç'tan gündeme dair açıklama! 11. Yargı Paketi'nde neler olacak?
TGRT Haber
