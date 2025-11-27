Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Bakan Tunç'tan gündeme dair açıklama! 11. Yargı Paketi'nde neler olacak?

Merakla beklenen 11. Yargı Paketi bugün TBMM Başkanlığı'na sunuluyor. Bu pakette affın söz konusu olmadığını dile getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi'ndeki düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, açıklamasında: "Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu" dedi. İşte açıklamanın detayları...

11. Yargı Paketi bugün TBMM'ye sunulacak. TBMM'deki sunuş öncesinde , basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.

Bakan Tunç'tan gündeme dair açıklama! 11. Yargı Paketi'nde neler olacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları;

"MEVZUATI GELİŞTİRMEK GEREKİYOR"

Kadınlara yönelik suçlarda tutuklama sebebi olması gibi önemli düzenlemeleri önceki yıllarda çerçevesine hayata geçirdik. Kadınların mağdur edilmemesi için mevzuatı geliştirmek gerekiyor. Sorunların giderilmesi, ailenin korunması bakımından önemli görüşler burada ele alınacak.

Bugüne kadar çok sayıda yargı paketi Meclis'e geldi ve önemli kararlar alındı. Önemli hedefler ve amaçlar var. 264 hedef var. Bunları gerçekleştirmek için bir takım idari tedbirleri gerçekleştiriyoruz. Yasal düzenleme gerektiren hususlar Meclis'imizin takdirinde olan hususlar. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçmişti. 2 yıl altı da olsa hangi cezayı alırsa alsın mutlaka belli bir süre yatılacak.

11. YARGI PAKETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

11. Yargı Paketi bugün Meclis Grubu başkanımız Abdullar Güler tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Vatandaşlarımızı mağdur eden, çocukların suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler de var. Minguzzi cinayeti ile gördük, suça sürüklenen çocukların suç işlemesine yönelik kapsamlı hazırlık yapılması gerekiyor. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılmasına yönelik tedbirleri grup başkanımız kamuoyu ile paylaşılacak. Herkesin mutlu olacağı günleri maalesef mateme dönüştürecek fiiller oldu. Bunlara dönük tedbirleri de grup başkanımız açıklayacaktır. Trafikteki suçlara yönelik tedbirler de açıklanacak.

Bakan Tunç'tan gündeme dair açıklama! 11. Yargı Paketi'nde neler olacak?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bu paketlerin Terörsüz Türkiye ile ilişkilendirilmesi soruldu. Bu hayati bir konu. Ülkemizin önünde engel olan belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam irade, ilerleyen süreç ve terör örgütünün feshi ile gelinen nokta, komisyon ile önemli aşama kaydetti. Toplantıların ikisine katılmış oldum. İlgili bakanlarımız da sunumlarını yaptı. Sürecin hassasiyetle yapılması bakımından değerlendirmelerimizi paylaştık. Komisyonun rapor hazırlama süreci var. Rapor sonrasında vekillerimizin çizeceği yol haritasında gerekli adımlar atılacaktır.

Bakan Tunç'tan gündeme dair açıklama! 11. Yargı Paketi'nde neler olacak?

COVİD-19 DÜZENLEMESİ

Covid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu.

Böcek ailesi hepimizi derinden üzdü. Bu konuda adli soruşturma hızlı şekilde başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklamalar yapıldı, tahliller yapıldı. Zehirlenme sebebi dün gece açıklandı. Oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı ağırlık kazandı. Sorumlular ile ilgili tutuklama kararı verildi. Midyeci, lokumcu gibi işletmeciler için tahliye kararı verildi.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ

Bununla ilgili açıklama yaptık. Ankara Bölge Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. İlgililer de başvurusunu yaptı. Değerlendirmeyi bekleyeceğiz.

Bakan Tunç'tan gündeme dair açıklama! 11. Yargı Paketi'nde neler olacak?
