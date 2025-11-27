Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor! İşte dünyanın takip ettiği ziyaretin detayları

Vatikan'da bundan altı ay önce Papa seçilen 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Bugün öğle saatlerinde Ankara'ya gelecek olan Papa 14. Leo, ardından da İstanbul ve İznik'i ziyaret edecek. İşte Papa'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaretin detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor! İşte dünyanın takip ettiği ziyaretin detayları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 09:23

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini 'ye gerçekleştirecek. Bugün öğle saatlerinde 'da olacak olan 14. Leo'nun ilk durağı olacak. Papa, Beştepe'de resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

SONRAKİ DURAĞI İSTANBUL OLACAK

Ankara'daki temaslarının ardından Papa 14. Leo, aynı gün içinde 'a geçecek. Cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya geldikten sonra Leo, Feriköy'de yoksullara huzurevi hizmeti veren Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek. Papa buradan da helikopterle İznik'e geçecek.

Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor! İşte dünyanın takip ettiği ziyaretin detayları

İZNİK'TE DÜZENLENECEK AYİNE KATILACAK

Papa, İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında gizli kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek. Arkeolojik alanda ayin düzenleyecek.

Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor! İşte dünyanın takip ettiği ziyaretin detayları

SULTANAHMET CAMİSİ'Nİ ZİYARET EDECEK

İstanbul'a dönüşünde ise piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Papa Leo, cumartesi sabahı, önceki papalar gibi Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek. Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek. Kilisenin ve Hıristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek

Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor! İşte dünyanın takip ettiği ziyaretin detayları

BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME

Papa sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. İki din adamı ortak bildiriye imza atacak. Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.

Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor! İşte dünyanın takip ettiği ziyaretin detayları

VOLKSWAGEN ARENA'DA AYİN DÜZENLENECEK

Papa Leo, ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak. Leo, kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kez daha Fener Rum Patrikhanesi'ne gidecek ve Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Papa İstanbul’a ne zaman gelecek, saat kaçta? Programı netleşti
Papa vekilinden İznik’te önemli ziyaret! Kardinal Vekili Özel Sekreteri ve Roma Piskoposluğu Vekili de eşlik etti
Papa'nın ziyaret edeceği bazilikada 2 bin yıllık beddua! Okuyanlar hayrete düştü
ETİKETLER
#Türkiye
#istanbul
#katolik kilisesi
#anıtkabir
#papa francis
#Ankara
#Dini Ziyaret
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.