Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor! İşte dünyanın takip ettiği ziyaretin detayları

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek. Bugün öğle saatlerinde Ankara'da olacak olan 14. Leo'nun ilk durağı Anıtkabir olacak. Papa, Beştepe'de resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

SONRAKİ DURAĞI İSTANBUL OLACAK

Ankara'daki temaslarının ardından Papa 14. Leo, aynı gün içinde İstanbul'a geçecek. Cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya geldikten sonra Leo, Feriköy'de yoksullara huzurevi hizmeti veren Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek. Papa buradan da helikopterle İznik'e geçecek.

İZNİK'TE DÜZENLENECEK AYİNE KATILACAK

Papa, İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında gizli kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek. Arkeolojik alanda ayin düzenleyecek.

SULTANAHMET CAMİSİ'Nİ ZİYARET EDECEK

İstanbul'a dönüşünde ise piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Papa Leo, cumartesi sabahı, önceki papalar gibi Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek. Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek. Kilisenin ve Hıristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek

BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME

Papa sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. İki din adamı ortak bildiriye imza atacak. Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.

VOLKSWAGEN ARENA'DA AYİN DÜZENLENECEK

Papa Leo, ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak. Leo, kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kez daha Fener Rum Patrikhanesi'ne gidecek ve Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek.