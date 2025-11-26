Papa İstanbul’a ne zaman gelecek, saat kaçta? Programı netleşti

Kategoriler
İstanbul
Tüm dünyanın beklediği Papa ziyareti için kısa süre kaldı. Papa, İstanbul'a gelirken programı da duyuruldu.
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.
Ankara
Anıtkabir
Beştepe – Resmi karşılama, Erdoğan görüşmesi
İstanbul
Saint Esprit Katedrali – Din adamları buluşması
Feriköy Fransız Fakirhanesi
İznik
Aziz Neofitos Bazilikası
İznik’te ayin
İstanbul
Piskoposlarla görüşme
Sultanahmet Camisi
Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi
Hristiyan cemaat temsilcileri
Fener Rum Patrikhanesi
Bartholomeos görüşmesi
Ortak bildiri
Volkswagen Arena ayini
Ermeni Apostolik Katedrali
Fener Rum Patrikhanesi – Öğle yemeği
Beyrut’a gidiş