Papa İstanbul’a ne zaman gelecek, saat kaçta? Programı netleşti

Tüm dünyanın beklediği Papa ziyareti için kısa süre kaldı. Papa, İstanbul'a gelirken programı da duyuruldu.

PAPA İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

PAPA TÜRKİYE PROGRAMI

Ankara

Anıtkabir

Beştepe – Resmi karşılama, Erdoğan görüşmesi

İstanbul

Saint Esprit Katedrali – Din adamları buluşması

Feriköy Fransız Fakirhanesi

İznik

Aziz Neofitos Bazilikası

İznik’te ayin

İstanbul

Piskoposlarla görüşme

Sultanahmet Camisi

Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi

Hristiyan cemaat temsilcileri

Fener Rum Patrikhanesi

Bartholomeos görüşmesi

Ortak bildiri

Volkswagen Arena ayini

Ermeni Apostolik Katedrali

Fener Rum Patrikhanesi – Öğle yemeği

Beyrut’a gidiş