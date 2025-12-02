Pitbull yüzünü parçalamıştı! İşte Minik Efe'nin son hali

Ankara'da yasaklı ırk pitbull dehşet saçmıştı. Evlerinin önünde pitbul tarafından saldırıya uğrayan, yüzü ve vücudu parçalanan 1,5 yaşındaki Efe ile 5 yaşındaki Doğa'nın tedavisi devam ediyor. Köpeğin yüzünü parçaladığı 1,5 yaşındaki Efe'nin son hali ortaya çıktı. Görüntülerde minik Efe'nin yüzünün güldüğü ve yavaş yavaş sağlığına kavuştuğu görüldü.