Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamlarla açıkladı! Avrupa'yı geride bıraktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Hukuk önünde herkesin eşit olduğunu aktaran Erdoğan, adaletin olmadığı yerde felaketin olacağını söyledi. 2002 yılından beri yargıda önemli reformlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, “Türkiye kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtuldu. Çok farklı atmosfer yakaladı. Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek" ifadelerini kullandı. Erdoğan, yargı mensuplarını tehdit edenlere de tepki gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Başörtülü yargı mensuplarımız konusunda edep ve ahlak sınırlarını aşan hazımsızlıklara zaman zaman hepimiz şahit oluyoruz akıl vicdan ve hukukla bağdaşmayan bu tepkileri sadece derin bir teessüf ve taaccüple takip ettiğimiz bilinmesini isterim.

"YENİ TÜRKİYE’Yİ İNŞALLAH HERKES KABULLENECEK"

Türkiye bunları geride bırakmıştır. Türkiye kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtuldukça çok farklı atmosfer yakaladı. Belki biraz zaman alacak belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye’yi inşallah herkes kabullenecek.

"MÜCADELELERİN EN BÜYÜĞÜ HAK İÇİN VERİLENİDİR"

Sizler birazdan çekilecek kura neticesinde vazifenize başlayacak ve adalet neferi olarak görev yapacaksınız. Şüphesiz mücadelelerin en büyüğü hak için verilenidir. Sizler devletimizin adalet neferleri olarak bu mücadelenin kalbindesiniz.

"YARGIDA DOSYA KAPATMA SÜRESİNİ KISALTTIK"

Yargıda dosya kapatma süresini kısalttık. 2002 yılında 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayımız birazdan çekeceğimiz kurallarla birlikte 26 bin 803’e ulaşacak. Adli yargıda faaliyet gösteren mahkemelerimizin sayısını 3 bin 581’den 8 bin 681’e, idari yargıdaki sayıyı ise 146’dan 239’a çıkardık. Sadece son 2 buçuk yılda adli ve idari yargıda 3 bin 474 mahkeme ve istinaf dairesi kurduk.

AVRUPA'YI GERİDE BIRAKTIK

Adalet devlet ve toplum düzenimizin miğferidir. Memlekette huzurun baştaşı adalettir. Adaleti de mülkün temeli olarak kabul ediyoruz. Geride bıraktığımız 23 yıl boyunca en büyük yatırımları, reformları bu alanda hayata geçirdik. 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayımız birazdan çekeceğimiz kurayla 26 bin 803'e ulaşacak. Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık, Avrupa'yı geride bıraktık. Avrupa Konseyi raporlarına göre idari mahkemelerinde dosya görülme süresi 168 gündür. Bu süre Fransa'da 314, İtalya'da 574 gündür. Türkiye bu aşamaya büyük bir özveriyle gelmiştir."