Papa vekilinden İznik’te önemli ziyaret! Kardinal Vekili Özel Sekreteri ve Roma Piskoposluğu Vekili de eşlik etti

Papa 14. Leo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilk yırt dışı ziyaretini 28-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye yapacağını belirtmişti. Açıklamanın ardından İznik’te hareketli anlar yaşanmaya başlandı. Zira Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun 11 yıl önce İznik Gölü kıyısının 20 metre açığında, yaklaşık 2 metre derinlikte bulunan bazilikayı Birinci Konsil'in 1700'üncü yılında ziyaret etmesi bekleniyor.

KARDİNAL VEKİLİ ÖZEL SEKRETERİ VE ROMA PİSKOPOSLUĞU VEKİLİ DE EŞLİK ETTİ

Papa 14. Leo’ya Baldassare’a Kardinal Vekili Özel Sekreteri Loi Dario, Roma Piskoposluğu Vekili Ekselans Tarantelli Baccari Renato ve Rahibe Rebecca Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Nazzaro Antonia Romana da eşlik etti.