11°
Spor
Barış Yarkadaş'tan ses getirecek Sadettin Saran önerisi: Fenerbahçe başkanlığını bırakmalı

Farklı sektörlerden ünlü isimlerin dahil olduğu uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren ve 2 adresinde yapılan aramalarda şüphe çeken buluntuların kriminal incelemeye alındığı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'la ilgili Barış Yarkadaş'tan hayli ses getirecek bir çağrı geldi. Yarkadaş, mahkemenin sağlıklı bir karar alması için Saran'ın kulüp başkanlığından affını istemesi gerektiğini söyledi.

Her geçen gün farklı bir gelişmeyle gündemi meşgul eden ve dosyaya dahil olan çeşitli sektörlerdeki ünlü isimlerle kamuoyunun dikkatini çeken uyuşturucu operasyonunda ifade veren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındı.

Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Saran'ın verdiği örnekle yapılacak test sonucunun nasıl çıkacağı ve sonuca göre mahkemenin hangi kararı vereceği merak ediliyor.

"SADETTİN SARAN'DA TEDİRGİNLİK GÖRDÜM"

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında Barış Yarkadaş'tan ses getirecek bir çağrı geldi.

Barış Yarkadaş'tan ses getirecek Sadettin Saran önerisi: Fenerbahçe başkanlığını bırakmalı

Yarkadaş "Sadettin Saran'ın yaptığı konuşmada hem sesinde hem gözlerinde bir tedirginlik gördüm. Saran'ın çok rahat olduğu kanaatinde değilim. Bir madde kullandı mı, kullanmadı mı bilmiyorum. Adli Tıp'tan gelecek raporla ortaya çıkacak." dedi.

Barış Yarkadaş'tan ses getirecek Sadettin Saran önerisi: Fenerbahçe başkanlığını bırakmalı

"OLAĞANÜSTÜ KONGRE'YLE BAŞKANLIĞI BIRAKMALI"

Konuşmasına dikkat çeken bir öneriyle devam eden Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı: "Muhabirlerin verdiği bilgiler hem de ifadeler ortada bir sıkıntının olduğunu gösteriyor. Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığından bence affını istemesi lazım. Bu kadar çok iddianın altında en azından acilen bir Olağanüstü Kongre'ye götürüp başkanlığı bırakması gerekiyor."

Barış Yarkadaş'tan ses getirecek Sadettin Saran önerisi: Fenerbahçe başkanlığını bırakmalı

Yarkadaş, önerisini gerekçelendiren açıklamasında ise şu cümleleri sarf etti: "Kendinizi savcının yerine koyun. Karşında Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı var. Bir yanda 10 milyon taraftar, bir yanda tek başına bir savcı. Nasıl objektif, sağlıklı karar verecek?"

