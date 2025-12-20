Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyeye geldi!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan ve yurt dışından gece yarısı dönen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyeye geldi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 10:11

tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, Spor Kulübü Başkanı 'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılması spor ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyeye geldi!

SORUŞTURMANIN KAPSAMI VE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sadettin Saran’a yöneltilen iddialar şu şekildedir: Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yer veya imkan sağlamak. Soruşturmanın, daha önce gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ve aralarında sanatçıların da bulunduğu pek çok ünlü ismin adının geçtiği dosyanın devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyeye geldi!

"HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKİNMİYORUM"

Soruşturma çerçevesinde dün Sadettin Saran’ın İstanbul’daki konutunda emniyet güçleri tarafından arama yapıldı. Olay patlak verdiğinde Saran'ın, Fenerbahçe Beko’nun Olimpia Milano maçı ve bazı futbol transfer görüşmeleri için İtalya’da olduğu öğrenildi. Hakkındaki adli süreçten haberdar olan Saran, "Hiçbir şeyden çekinmiyorum" açıklamasını yaparak ilk uçakla Türkiye'ye döndü. Gece geç saatlerde İstanbul'a ulaşan Saran'ı, havalimanında bir grup Fenerbahçe taraftarı sloganlarla karşıladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyeye geldi!

ADLİYEYE GELİŞ SÜRECİ

Sadettin Saran, yurt dışından döner dönmez bu sabah saatlerinde avukatı ve polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran'ın savcılık makamına ifade vermesi ve soruşturmadaki iddialara yanıt vermesi bekleniyor.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Saran'ın avukatı Ali Alper Alpoğlu, müvekkilinin sürecin farkında olduğunu ve hukuki prosedür gereği Türkiye’ye döner dönmez ifade verme iradesini gösterdiğini belirtti. Ayrıca basında yer alan bazı iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın borcu olanlar dikkat: Yapay zeka 2026 gram altın rekorunu hesapladı
ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Uyuşturucu Soruşturması
#Mehmet Akif Ersoy
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.