Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyeye geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılması spor ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sadettin Saran’a yöneltilen iddialar şu şekildedir: Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yer veya imkan sağlamak. Soruşturmanın, daha önce gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ve aralarında sanatçıların da bulunduğu pek çok ünlü ismin adının geçtiği dosyanın devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor.
Soruşturma çerçevesinde dün Sadettin Saran’ın İstanbul’daki konutunda emniyet güçleri tarafından arama yapıldı. Olay patlak verdiğinde Saran'ın, Fenerbahçe Beko’nun Olimpia Milano maçı ve bazı futbol transfer görüşmeleri için İtalya’da olduğu öğrenildi. Hakkındaki adli süreçten haberdar olan Saran, "Hiçbir şeyden çekinmiyorum" açıklamasını yaparak ilk uçakla Türkiye'ye döndü. Gece geç saatlerde İstanbul'a ulaşan Saran'ı, havalimanında bir grup Fenerbahçe taraftarı sloganlarla karşıladı.
Sadettin Saran, yurt dışından döner dönmez bu sabah saatlerinde avukatı ve polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran'ın savcılık makamına ifade vermesi ve soruşturmadaki iddialara yanıt vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Saran'ın avukatı Ali Alper Alpoğlu, müvekkilinin sürecin farkında olduğunu ve hukuki prosedür gereği Türkiye’ye döner dönmez ifade verme iradesini gösterdiğini belirtti. Ayrıca basında yer alan bazı iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.