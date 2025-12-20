Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Barzani ve İzol aşiretleri akraba oldu! Şanlıurfa'daki düğünde kilolarca altın takıldı

Evlilikten ziyade takılarıyla ön plana çıkan aşiret düğünlerine bir yenisi eklendi. Şanlıurfa'da Kahraman Zülfikar İzol ile Mesud Barzani'nin vekili amca çocuğu Abdülkerim Barzani'nin kızı Nazdar Barzani evlendi. Düğüne deste deste saçılan paralar ve takılan kilolarca altın damga vurdu.

AK Parti'nin eski Milletvekili Zülfikar İzol’un yeğeni Avukat Kahraman Zülfikar İzol (26) ile Mesud Barzani’nin vekili amca çocuğu Abdülkerim Barzani’nin avukat kızı Nazdar Barzani (25), görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Şanlıurfa’da düzenlenen düğüne, İzol aşiretinin liderlerinden eski milletvekili Zülfikar İzol’un yanı sıra bölgedeki aşiretlerin ileri gelenleri ve binlerce davetli katıldı. Düğünde sanatçı ile sıra gecesi ekibi sahne aldı.

Barzani ve İzol aşiretleri akraba oldu! Şanlıurfa'daki düğünde kilolarca altın takıldı

DAVETLİLER DESTE DESTE PARA SAÇTI

Davetliler, damat ve gelinin etrafında toplanarak deste deste para saçtı. Görevliler saçılan paraları toplayarak sandıklara koydu. Davetliler, para saçmak için adeta birbirleriyle yarışırken, geline kilolarca takıldı.

Barzani ve İzol aşiretleri akraba oldu! Şanlıurfa'daki düğünde kilolarca altın takıldı

Cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taçla halaya kalkan gelin, takıların ağırlığı nedeniyle bir süre sonra oturmak zorunda kaldı.

Barzani ve İzol aşiretleri akraba oldu! Şanlıurfa'daki düğünde kilolarca altın takıldı

Gelin ve damadın nikahını Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak kıydı. Nikahın ardından Irak’tan gelen davetliler, özel kutular içinde getirdikleri altınları takmak için uzun süre kuyruk oluşturdu. Takı merasimi sırasında davetliler halay çekerek eğlendi. Görkemli , gece geç saatlere kadar devam etti.

