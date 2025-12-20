Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Apple kapıları kapattı: iOS 26.1'e dönüş artık imkansız

Apple, iOS 26.2 güncellemesinin yayınlanmasının ardından eski sürümün imzalama sürecini durdurarak kullanıcıların geri dönüş yollarını tamamen kapattı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 17:39

iPhone kullanıcılarının yazılım güncellemeleri sonrası eski sürümlere dönme imkanı 'ın son hamlesiyle ortadan kalktı. Teknoloji devi, 26.1 sürümünün dijital imzalarını resmi olarak durdurduğunu açıkladı. MacOS platformundaki Finder veya Windows sistemlerindeki Apple Devices uygulaması kullanılarak alt sürüme geçiş yapılması teknik olarak engellenmiş oldu.

APPLE, ESKİ SÜRÜMLERİ NEDEN KAPATIYOR?

MacRumors tarafından paylaşılan verilere göre, Apple'ın eski sürümleri kapatma politikası genellikle sistem güvenliğini koruma amacı taşıyor.

Apple kapıları kapattı: iOS 26.1'e dönüş artık imkansız

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 26.2 güncellemesi, sistemde tespit edilen iki adet kritik "sıfır gün" (zero-day) açığını tamamen ortadan kaldırmıştı. Güvenlik açıklarının kamuoyuyla paylaşılması sebebiyle, eski sürümü kullanmaya devam eden cihazların siber saldırılara karşı daha açık hale gelmesi Apple'ı harekete geçirdi.

Apple'ın imza kapatma işlemi, kullanıcıların daha savunmasız olan sistemlere geri dönmesini engelleyerek veri güvenliğini üst seviyede tutmayı hedefliyor.

Apple kapıları kapattı: iOS 26.1'e dönüş artık imkansız

IOS 26.2 İLE GELEN YENİLİKLER

Şu an itibarıyla 'lar için yüklenebilir en düşük imzalı sürüm iOS 26.2 olarak kayıtlara geçti. Geçen hafta genel kullanıma sunulan güncelleme, kilit ekranındaki saat tasarımı için Liquid Glass kaydırıcısı gibi görsel iyileştirmelerin yanı sıra Apple Music üzerinde çevrim dışı şarkı sözü desteğini de beraberinde getirdi.

Öte yandan, teknoloji dünyasında gözler şimdiden bir sonraki adıma çevrilmiş durumda; zira iOS 26.3 sürümünün ilk Beta çalışmaları geliştiriciler ve Beta test kullanıcıları için halihazırda başlamış bulunuyor.

