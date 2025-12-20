Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Tavukları müzikle sakinleştiriyor! 'Yumurta verimi arttı'

Kars’ın Bulanık köyünde yaşayan üretici Ercan Yıldırım hayata geçirdiği uygulama ile herkesi şaşırttı. Kümesteki tavuklara müzik dinleten Yıldırım, bu yöntem ile tavukların yumurta verimini artırdığını ifade etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.12.2025
16:54
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
16:54

Üreticiliğe 10 ile başlayan Ercan Yıldırım ilk başlarda sadece ailesinin ihtiyacını karşılamayı planlıyordu. Ancak zamanla sayısı 150’ye ulaşan tavuklarla küçük çaplı bir sahibi olan Yıldırım şimdilerde ise tavuklara müzikle terapi uyguluyor.

Tavukları müzikle sakinleştiriyor! 'Yumurta verimi arttı'

“TAVUKLAR STRESE KARŞI HASSAS”

Aldığı tavsiye ile tavukların bulunduğu kümese basit bir müzik sistemi kurduğunu aktaran Yıldırım, tavukların strese karşı oldukça hassas olduğunu fark ettiğini kaydetti. "Dışarıdan gelen ani ve yüksek sesler tavukları huzursuz edebiliyor. Kümeste sürekli bir ses olması, bu dış etkenleri bastırıyor" şeklinde konuşan Yıldırım, müziğin hayvanlar üzerinde sakinleştirici bir etkisi olduğuna dikkat çekti.

“DOĞRUDAN YUMURTA VERİMİNE YANSIYOR”

Yüksek olmayan bir ses seviyesinde müziğin arka planda devamlı çaldığını belirten Yıldırım, "Tavuklar daha sakin oluyor. Bu durum doğrudan yumurta verimine de olumlu yansıyor" dedi.

Şehir yaşamını bırakarak geçen yıl köyüne döndüğünü söyleyen Yıldırım, küçük bir girişim olarak başladığı tavuk üretimini zamanla geliştirdiğini aktardı ve benzer ölçekte üretim yapanlara bu yöntemi denemeleri tavsiyesinde bulundu.

