Yaz kış demeden üretim devam ediyor! Üreticide kilosu 130 TL’den satılıyor

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan çilek, Mersin’in Anamur ilçesinde kış aylarında da hasat ediliyor. Ilıman bir iklime sahip olan ilçe bugüne kadar muz üretimi ile tanınırken, artık birçok noktada çilek üretimi de gerçekleşiyor. Diğer yandan büyükşehirlerde manav tezgahlarını süsleyen çileklerin bahçedeki satış fiyatının 130 TL olması tüketicinin yüzünü güldürüyor.

KARŞILIĞINI ZOR ALIYORLAR

İlçe halkından Rasim Uktar, 10 dönümlük bahçesinde üretim yaptığını ancak karşılığını zor aldıklarını ifade etti. Anamur çileğinin doğal ve aromasıyla çok güzel olduğuna dikkat çeken Uktar, üreticisi için de geleceğinin iyi olmasını istediğini kaydetti.

FİDESİ 15 TL

Çileğin maliyetine dair de konuşan Uktar,"Çileğin bir fidesi 15 TL. Bir dönüm çileğin ekimi, dikimi ve damlama sistemiyle birlikte maliyeti yaklaşık 150 bin lira. Şu anda çileklerimiz de 130 liraya alıcı buluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki 650 bin ton çileğin yaklaşık 260 bin tonu Mersin genelinde üretiliyor. Şu anda bahçede 100 ile 130 lira arasında alıcı bulan çileğin pazar ve marketlerde ise 250 ile 300 TL arasında satılması dikkat çekiyor.