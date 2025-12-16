Sinop'ta feci kaza! Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde, H.A. yönetimindeki servis minibüsü, Boyabat Karacaören köyü mevkiinde Mustafa Gemici idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mustafa Gemici hayatını kaybetti, araçta bulunan 8’i işçi toplam 10 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.