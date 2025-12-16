Dünyanın en yalnız balinası Kshamenk esaret altında öldü! Videosu yürekleri dağlamıştı

Kategoriler
Arjantin'de 33 yıl boyunca bir tema parkında tutulan, dünyanın en yalnız balinası Kshamenk öldü. Park yetkilileri, ölümünün kalp ve solunum durmasından kaynaklı olduğunu bildirdi.
Arjantin'de esaret altında kalan son katil balina Kshamenk, 33 yıl boyunca hapis hayatı yaşadıktan sonra öldü. Bir tema parkında tutulan 'dünyanın en yalnız katil balinası' olarak anılan orkanın, pazar günü kalp ve solunum durması sonucu öldüğü duyuruldu.
Park yetkilileri, Kshamenk'in ölümünün bakıcıları ve veteriner ekibinin yanında gerçekleştiğini belirterek olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. İlk bulgulara göre ölümün ileri yaşına bağlı nedenlerden kaynaklandığı ifade edildi.
Kshamenk'in ölümü, uluslararası hayvan hakları çevrelerinin tartışmaları yeniden başlatmasına neden oldu. Hayır kuruluşlarının, Kshamenk'in özgür kalması için senelerce mücadele etmesi akıllara geldi. Fakat çabalar yeterli olmadı. Kshamenk esaret altında sürdüğü senelerin ardından yine esaret altında hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz yıl Kshamenk'in viral olan videosu görenlerin içini acıtmıştı. Katil balina, 24 saat boyunca hiç kıpırdamadan sadece başını kilitli kapıya dönük bir şekilde geçirmişti.
O dönem de kar amacı gütmeyen bir hayır kuruluşu, senelerdir yalnız başına yaşayan Kshamenk'in serbest bırakılması için uğraşmıştı. Kuruluşun sözcüsü, "Arjantinli aktivistler ve Kongre üyeleriyle birlikte onun zalim dünyasını gün yüzüne çıkarmak ve ele almak için çalışmaya devam ediyoruz. Çok geç olmadan küçük beton tankından çıkarılıp türünün diğer üyelerine katılması gerekiyor." demişti.
3 YAŞINDAYKEN ESARET ALTINA ALINDI
Şimdilerde 35 yaşında olan Kshamenk, ilk kez 1992 yılında Samborombón Körfezi açıklarında yakalandıktan sonra Mundo Marino'ya getirildi. O zamanlar 3 yaşında olan orka, 3 balıkçı tarafından 3 katil balinayla beraber karaya vurmuş halde bulundu ve zamanla akvaryumdaki beton tanka alındı.
Kshamenk, ilk başlarda yanında Belen adında bir katil balinayla beraber aynı tankta tutuluyordu. O dönem Kshamenk, kendine bir yoldaş edinmişti. Belen 2000 yılında doğum sırasında yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybedince Kshamenk yalnız kaldı. O zamandan beri son 25 yılını, hareketleri önemli ölçüde kısıtlanmış, sıkışık ve sığ bir havuzda tamamen izole bir şekilde geçirdi.