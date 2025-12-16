Menü Kapat
Dünyanın en yalnız balinası Kshamenk esaret altında öldü! Videosu yürekleri dağlamıştı

Aralık 16, 2025 17:19
1
Dünyanın en yalnız balinası Kshamenk

Arjantin'de 33 yıl boyunca bir tema parkında tutulan, dünyanın en yalnız balinası Kshamenk öldü. Park yetkilileri, ölümünün kalp ve solunum durmasından kaynaklı olduğunu bildirdi. 

2
Dünyanın en yalnız balinası Kshamenk

Arjantin'de esaret altında kalan son katil balina Kshamenk, 33 yıl boyunca hapis hayatı yaşadıktan sonra öldü. Bir tema parkında tutulan 'dünyanın en yalnız katil balinası' olarak anılan orkanın, pazar günü kalp ve solunum durması sonucu öldüğü duyuruldu.

3
Dünyanın en yalnız balinası Kshamenk

Park yetkilileri, Kshamenk'in ölümünün bakıcıları ve veteriner ekibinin yanında gerçekleştiğini belirterek olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. İlk bulgulara göre ölümün ileri yaşına bağlı nedenlerden kaynaklandığı ifade edildi.

 

4
Dünyanın en yalnız balinası Kshamenk

Kshamenk'in ölümü, uluslararası hayvan hakları çevrelerinin tartışmaları yeniden başlatmasına neden oldu. Hayır kuruluşlarının, Kshamenk'in özgür kalması için senelerce mücadele etmesi akıllara geldi. Fakat çabalar yeterli olmadı. Kshamenk esaret altında sürdüğü senelerin ardından yine esaret altında hayatını kaybetti.

 

5
Dünyanın en yalnız balinası Kshamenk

VİDEOSU YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Kshamenk'in viral olan videosu görenlerin içini acıtmıştı. Katil balina, 24 saat boyunca hiç kıpırdamadan sadece başını kilitli kapıya dönük bir şekilde geçirmişti.

6
Dünyanın en yalnız balinası Kshamenk

O dönem de kar amacı gütmeyen bir hayır kuruluşu, senelerdir yalnız başına yaşayan Kshamenk'in serbest bırakılması için uğraşmıştı. Kuruluşun sözcüsü, "Arjantinli aktivistler ve Kongre üyeleriyle birlikte onun zalim dünyasını gün yüzüne çıkarmak ve ele almak için çalışmaya devam ediyoruz. Çok geç olmadan küçük beton tankından çıkarılıp türünün diğer üyelerine katılması gerekiyor." demişti.

 

7
Dünyanın en yalnız balinası Kshamenk

3 YAŞINDAYKEN ESARET ALTINA ALINDI

Şimdilerde 35 yaşında olan Kshamenk, ilk kez 1992 yılında Samborombón Körfezi açıklarında yakalandıktan sonra Mundo Marino'ya getirildi. O zamanlar 3 yaşında olan orka, 3 balıkçı tarafından 3 katil balinayla beraber karaya vurmuş halde bulundu ve zamanla akvaryumdaki beton tanka alındı.

 

8
Dünyanın en yalnız balinası Kshamenk

Kshamenk, ilk başlarda yanında Belen adında bir katil balinayla beraber aynı tankta tutuluyordu. O dönem Kshamenk, kendine bir yoldaş edinmişti. Belen 2000 yılında doğum sırasında yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybedince Kshamenk yalnız kaldı. O zamandan beri son 25 yılını, hareketleri önemli ölçüde kısıtlanmış, sıkışık ve sığ bir havuzda tamamen izole bir şekilde geçirdi.

