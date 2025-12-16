Dünyanın en yalnız balinası Kshamenk esaret altında öldü! Videosu yürekleri dağlamıştı

O dönem de kar amacı gütmeyen bir hayır kuruluşu, senelerdir yalnız başına yaşayan Kshamenk'in serbest bırakılması için uğraşmıştı. Kuruluşun sözcüsü, "Arjantinli aktivistler ve Kongre üyeleriyle birlikte onun zalim dünyasını gün yüzüne çıkarmak ve ele almak için çalışmaya devam ediyoruz. Çok geç olmadan küçük beton tankından çıkarılıp türünün diğer üyelerine katılması gerekiyor." demişti.