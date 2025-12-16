Gonca Vuslateri ve Nurgül Yeşilçay'lı diziye Cemre Arda katıldı

Kategoriler
Yeni yılda peş peşe diziler yüksek bütçeleri nedeniyle iptal edilirken Nurgül Yeşilçay’lı Ömür Usta’nın ertelenmeyeceği, ocak ayında sete çıkacağı öğrenildi. Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın imza atacağı diziye son olarak Cemre Arda katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ömür Usta dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Nurgül Yeşilçay’ın başrolünü oynayacağı diziyi ödüllü yönetmen Hilal Saral çekecek. Çağla Kızılırmak’ın yazdığı dizinin kadrosuna Gonca Vuslateri’den sonra Cemre Arda katıldı.
7 Nisan 2002 tarihinde Denizli’de dünyaya gelen Cemre Arda, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Cemre Arda, Rüzgarlı Tepe ile oyunculuğa adım attı.
Gonca Vuslateri “Ömür Usta”yla el sıkıştı. Vuslateri, fakir bir mahallede yaşam mücadelesi veren Ömür Usta’nın oğlu zengin ailenin annesi Nevra’yı oynayacak. Böylece ünlü oyuncu Leyla dizisinin ardından Hilal Saral’la yeniden birlikte çalışacak.