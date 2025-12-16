Menü Kapat
10°
 Dilek Ulusan

Gonca Vuslateri ve Nurgül Yeşilçay'lı diziye Cemre Arda katıldı

Ömür Usta dizisinin hazırlıkları devam ederken, dizinin kadrosuna ilk olarak Nurgül Yeşilçay daha sonra ise Gonca Vuslateri katıldı. Diziye son olarak Rüzgarlı Tepe dizisiyle popüler olan Cemre Arda katıldı.

16.12.2025
16.12.2025
Yeni yılda peş peşe diziler yüksek bütçeleri nedeniyle iptal edilirken ’lı Ömür Usta’nın ertelenmeyeceği, ocak ayında sete çıkacağı öğrenildi. Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın imza atacağı diziye son olarak Cemre Arda katıldı.

ÖMÜR USTA DİZİSİNE CEMRE ARDA KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ömür Usta dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Nurgül Yeşilçay’ın başrolünü oynayacağı diziyi ödüllü yönetmen Hilal Saral çekecek. Çağla Kızılırmak’ın yazdığı dizinin kadrosuna ’den sonra Cemre Arda katıldı.

CEMRE ARDA KAÇ YAŞINDA?

7 Nisan 2002 tarihinde Denizli’de dünyaya gelen Cemre Arda, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Cemre Arda, Rüzgarlı Tepe ile oyunculuğa adım attı.

GONCA VUSLATERİ NEVRA OLACAK

Gonca Vuslateri “Ömür Usta”yla el sıkıştı. Vuslateri, fakir bir mahallede yaşam mücadelesi veren Ömür Usta’nın oğlu zengin ailenin annesi Nevra’yı oynayacak. Böylece ünlü oyuncu Leyla dizisinin ardından Hilal Saral’la yeniden birlikte çalışacak.

